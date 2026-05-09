تتخطى الـ40 درجة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة اليوم السبت 9مايو 2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 9 مايو 2026 على القاهرة والمحافظات، حيث سيشهد الطقس استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا.

حالة الطقس اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم السبت 9 مايو 2026 ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، وسط تحذيرات من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال الأيام الحالية، خاصة على محافظات جنوب الصعيد التي تسجل درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين تبقى الأجواء معتدلة نسبيًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر مع نشاط للرياح على عدد من المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، حيث ترتفع الحرارة بشكل أكبر على أغلب المحافظات، خاصة محافظات جنوب الصعيد التي تسجل درجات حرارة تصل إلى 41 درجة مئوية.

كما ناشدت المواطنين ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، مع أهمية الإكثار من شرب المياه والسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم وتقليل فرص الإجهاد الحراري.

الظواهر الجوية المصاحبة لـ حالة الطقس اليوم

وعن الظواهر الجوية المصاحبة لـ حالة الطقس اليوم، فتتمثل فيما يلي:

الشبورة المائية

حذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، بداية من الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت التوقعات إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستوجب الحذر أثناء القيادة.

نشاط الرياح

رصدت صور الأقمار الصناعية نشاطًا ملحوظًا للرياح على أغلب الأنحاء خلال فترات متقطعة، خاصة خلال ساعات الليل، وهو ما يساهم نسبيًا في تلطيف الأجواء وتقليل الشعور بارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق.

وأكدت الأرصاد الجوية، أهمية متابعة النشرات الجوية اليومية، خاصة مع التغيرات المناخية السريعة التي يشهدها فصل الربيع، والذي يتسم بالتقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

في القاهرة الكبرى والوجه البحري

ـ العظمى: بين 33 و34 درجة.

ـ الصغرى: بين 19 و20 درجة.

درجات الحرارة اليوم في السواحل الشمالية

ـ العظمى: بين 26 و30 درجة.

ـ الصغرى: بين 16 و18 درجة.

درجات الحرارة اليوم في شمال الصعيد

ـ العظمى: بين 35 و37 درجة.

ـ الصغرى: بين 19 و21 درجة.

درجات الحرارة اليوم في جنوب الصعيد

ـ العظمى: بين 39 و41 درجة.

ـ الصغرى: بين 23 و25 درجة.