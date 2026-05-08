3 ظواهر جوية.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، نهارا طقس مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، إلى جانب نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



القاهرة 28-16

العاصمة الإدارية 28- 15

6 أكتوبر 29- 16

بنها 27- 15

دمنهور 27- 15

وادى النطرون 28- 14

كفر الشيخ 27-15

بلطيم 26-15

المنصورة 27-14

الزقازيق 28-15

شبين الكوم 27-15

طنطا 27-14

دمياط 23-15

بورسعيد 24-16

الاسماعيلية 28-15

السويس 27- 15

العريش 23-14

رفح 24-14

رأس سدر 28-15

نخل 27-08

كاترين 25-08

الطور 28-18

طابا 26-17

شرم الشيخ 32-20

الغردقة 30-18

الاسكندرية 25-15

العلمين 24-15

مطروح 23-14

السلوم 26-15

سيوة 29-19

رأس غارب 30-18

سفاجا 31-18

مرسى علم 31-20

الشلاتين 31-25

حلايب 28-25