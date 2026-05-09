ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

تشهد البلاد، اليوم السبت 9 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، بالتزامن مع بداية موجة ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وفق ما أكده الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد".

وأوضح شاهين أن الارتفاع المرتقب سيكون طفيفًا في بدايته، لكنه يبدأ في الظهور بشكل أوضح خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن القاهرة الكبرى، التي تسجل اليوم نحو 28 درجة مئوية، ستشهد صعودًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الفترة القادمة، لتتراوح ما بين 33 و35 درجة مئوية خلال الأسبوع المقبل، بينما ترتفع أكثر في محافظات جنوب الصعيد لتقترب من 40 درجة مئوية نهارًا.

طقس مائل للحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود غدًا طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ثم يتحول إلى مائل للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين تميل الأجواء إلى البرودة ليلًا.

وتأتي هذه الأجواء في ظل استقرار نسبي في الحالة العامة للطقس، مع بعض التأثيرات الجوية التي من شأنها أن تحد من الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة، خاصة خلال ساعات الليل.

نشاط الرياح وانخفاض الرطوبة يخففان الإحساس بالحر

وأشار مدير إدارة التنبؤات إلى أن نشاط الرياح، وإن كان محدودًا، يساعد على تقليل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، لاسيما في الفترات الليلية، كما أن انخفاض نسب الرطوبة خلال هذه الأيام يلعب دورًا مهمًا في تخفيف وطأة الأجواء الحارة مقارنة بما يحدث عادة في مثل هذا التوقيت من العام.

وأضاف أن الطقس الحار نهارًا سيكون واضحًا على معظم محافظات الجمهورية، بينما تشتد الحرارة بشكل لافت على محافظات جنوب الصعيد، إلا أن الأجواء الليلية ستظل ألطف نسبيًا، خاصة مع غياب الرطوبة المرتفعة التي غالبًا ما تزيد من الإحساس بالحر.

شبورة مائية في الصباح الباكر

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح، وتحديدًا من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بمدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت التوقعات أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الطرق السريعة والمفتوحة، مع ضرورة الالتزام بتعليمات المرور والقيادة بهدوء في فترات ضعف الرؤية.

اضطراب في البحر الأحمر وملاحة معتدلة بالمتوسط

وفيما يخص حركة الملاحة البحرية، كشفت الأرصاد عن حالة من الاعتدال النسبي في البحر المتوسط، في مقابل اضطراب واضح في حركة الملاحة بالبحر الأحمر، حيث من المتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج هناك بين 3 أمتار و3.5 متر، وهو ما يستدعي الحذر من جانب الصيادين وأصحاب الأنشطة البحرية.

وبين أجواء مستقرة نسبيًا وارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة، تدخل البلاد مرحلة انتقالية نحو طقس أكثر حرارة خلال الأيام المقبلة، خاصة في مناطق جنوب الصعيد. ومع استمرار الشبورة المائية صباحًا واضطراب الملاحة في البحر الأحمر، تبقى متابعة النشرات الجوية أمرًا مهمًا لتفادي أي آثار ناتجة عن التغيرات المناخية اليومية.