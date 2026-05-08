الطقس غدًا.. ارتفاع كبير في درجات الحرارة والعظمى تلامس الـ40

عبد العزيز جمال

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا السبت 9 مايو 2026 استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على معظم المناطق، مع طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويميل الطقس للبرودة ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 31 درجة – الصغرى 18 درجة

الإسكندرية: العظمى 27 درجة – الصغرى 17 درجة

مطروح: العظمى 25 درجة – الصغرى 18 درجة

سوهاج: العظمى 36 درجة – الصغرى 20 درجة

قنا: العظمى 38 درجة – الصغرى 22 درجة

أسوان: العظمى 38 درجة – الصغرى 24 درجة

تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة

تتكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة صباحًا حتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستدعي توخي الحذر من قبل قائدي المركبات.

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

تنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعات تتراوح من 30 إلى 40 كم/ساعة على فترات متقطعة، مما قد يؤثر على حركة المرور في بعض المناطق المكشوفة.

تشهد بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، حيث تتراوح سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2 و3.5 متر. 

وتحذر الهيئة الصيادين والعاملين بالبحر من ممارسة الأنشطة البحرية خلال هذه الفترة.

توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الأحوال الجوية المتوقعة غدًا:

للسائقين: توخي الحذر الشديد أثناء القيادة على الطرق التي تشهد شبورة مائية صباحًا، مع تخفيف السرعات، واستخدام أنوار الانتظار، وترك مسافات أمان كافية بين المركبات.

للمواطنين في جنوب الصعيد: تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الذروة (من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا) نظرًا لارتفاع درجات الحرارة المتوقعة والتي قد تصل إلى 38 درجة.

للعاملين في البحر: تأجيل أي أنشطة بحرية على سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة نظرًا لاضطراب الأحوال البحرية وارتفاع الأمواج.

للمواطنين عامة: متابعة تحديثات النشرات الجوية أولاً بأول عبر الصفحات الرسمية لهيئة الأرصاد، مع ارتداء ملابس خفيفة نهارًا وأخرى مناسبة للبرودة ليلاً.

من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي خلال بداية الأسبوع المقبل، مع استقرار نسبي في الأحوال الجوية، مع بقاء فرص الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مع بقاء الأجواء حارة نسبيًا على القاهرة والوجه البحري وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

