الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

عادل نصار

حالة من الترقب والحذر خلال الساعات المقبلة بشأن حالة الطقس في مصر وخاصة بعد بيان هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.

حالة الطقس اليوم في مصر 

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة غدًا السبت 9 مايو 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة المتوقعة جاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 درجة، والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة، والصغرى 18 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 35 درجة، والصغرى 19 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة، والصغرى 23 درجة.

شبورة مائية كثيفة على الطرق

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

نشاط رياح واضطراب الملاحة البحرية

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/س.

وأكدت وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كم/س، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين و3.5 متر.

فرص أمطار خفيفة

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

