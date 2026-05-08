بالإنفوجراف ..نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 187 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (1 : 7 مايو 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 1 مايو 2026:*

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة حركة محلية محدودة لسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين فى عدد من المحافظات، تضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي ١٠ قيادة محلية من الصف الأول والثاني، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للوزارة لأداء قيادات المحليات بجميع المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتصعيد المتميزين واستبعاد المقصرين .

وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة إجتماعاً مع بعثة البنك الدولي، وفريق عمل مشروع إداره تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروع .

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالوزارة بالمرور الميداني المفاجئ خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل الماضي علي عدد من مراكز ومدن محافظة البحيرة حيث تم المرور على مراكز ومدن ( كوم حمادة - كفر الدوار - دمنهور - الرحمانية )، لرصد أية مخالفات أو تقصير في العمل .

كما تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مؤشرات جودة الهواء من خلال منظومة الإنذار المبكر لتلوث الهواء التابعة للوزارة، حيث إنه من المتوقع وجود رياح مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى ومناطق من شمال ووسط الصعيد، وذلك خلال يوم السبت الموافق ٢ مايو الجارى.

*السبت 2 مايو 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمناقشة الرؤية التنموية المتكاملة لتنمية وتطوير مدينة رشيد ودفع جهود إعادة إحيائها كوجهة سياحية وتراثية متميزة ، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بتوحيد الرؤى والأدوار بين الجهات المعنية وتعظيم الاستفادة من المدن ذات القيمة التاريخية، وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واقتصادي متكاملة.

ونظمت مؤسسة فريدريش إيبرت، ورشة عمل متخصصة بعنوان " التحول الرقمي لتعزيز الاستدامة والعمل البيئي"، وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة بحضور الأستاذة نوران المرصفى مدير برامج بمؤسسة فريدريش ايبرت، وبمشاركة واسعة من ممثلي الوزارة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني وخبراء التكنولوجيا.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن التشغيل التجريبي لمجزر ديرب نجم بمحافظة الشرقية بعد تطويره بالكامل من موازنة الوزارة بتكلفة تقدر بحوالى ٢٢.٤ مليون جنيه ضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

*الأحد 3 مايو 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، تقريراً حول نتائج المرور الميداني للجنة المشتركة من أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وإدارة المحال العامة بالوزارة، لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين في أحياء المنتزة أول وحي وسط وحي شرق وحي غرب والجمرك بالإسكندرية، حيث تم خلال المرور فحص عدد من طلبات التراخيص والتصالح واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها ، حيث تم إنهاء وإصدار عدد كبير من رخص المحال العامة والانتهاء من إصدار نموذج (8) النهائي لعدد من طلبات المواطنين ورصد بعض المعوقات واتخاذ إجراءات فورية لإزالتها .

وفي إطار حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة على تعزيز المشاركة المجتمعية في تحقيق الاستدامة، عقد المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم المخلفات اجتماعا مع الدكتورة لميا فواز المدير التنفيذي لمسابقة زايد للاستدامة والوفد المرافق لها، لمناقشة تعزيز المشاركة المصرية في جائزة زايد للاستدامة لعام ٢٠٢٧ وأسبوع أبو ظبي للاستدامة، بحضور الأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ.

وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، خاصة الخطرة منها، عقدت الجلسة الأولى لاجتماع اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة " لجنة 53"، وذلك بتشكيلها الجديد تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وافتتح الجلسة الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

*الأثنين 4 مايو 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر أبريل 2026، والتي شهدت تنفيذ (32) حملة تفتيش (مخطط /مفاجئ/فحص شكاوى) على عدد (12) محافظة هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج ، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، السويس، الدقهلية، الاسماعيلية، البحيرة، الشرقية)، وأسفرت عن إحالة عدد (176) حالة للنيابات المختصة والشئون القانونية .

كما تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من المركز الإعلامي بالوزارة بشأن حصاد جهود متابعة ورصد والتعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر أبريل 2026، حيث أوضح التقرير أن المركز الإعلامي تلقى عدد (125) شكوى متنوعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة، وتم التعامل مع نحو (80) شكوى منها حتى الآن، بنسبة إنجاز بلغت نحو 65%، وجارٍ استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، فى افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض IFAT Munich 2026)) بمدينة ميونيخ الألمانية، والذي يُعد أكبر وأهم معرض عالمي في مجالات إدارة المخلفات، وإعادة التدوير، والاقتصاد الدائري، والحلول البيئية المستدامة، وتقنيات البيئة ويعقد المعرض خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026 ، وقد صاحب الدكتورة منال عوض في الفعاليات ممثلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz و ممثلى شركه ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات .

كما شارك المهندس شريف عبدالرحيم رئيس جهاز شئون البيئة نيابة عن وزيرة التنمية المحلية والبيئة في تدشين محطة للطاقة الشمسية بالمتحف المصري الكبير، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين إلى جانب عدد من الشركاء المعنيين بالبيئة والتنمية والقطاع الخاص المشاركين في تنفيذ المشروع.

*الثلاثاء 5 مايو 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي العام لمدينتي أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية، وأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء وذلك تمهيداً لاعتماده من السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن اجتياز مصر مراجعة تقرير الشفافية الأول، بعد اختتام فعاليات أسبوع المراجعة الفنية الدولية لتقرير الشفافية الأول كل سنتينBTR1) ) لمصر، والذي استمر خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل 2026 بالقاهرة، تحت إشراف سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ .

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تنفيذ أعمال تشجير قطاعات حيوية بالطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، لتحسين المشهد الحضاري والارتقاء بالوضع البيئي في المحاور والطرق الرئيسية، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتعزيز مستهدفات رؤية مصر 2030 في الاستدامة البيئية والارتقاء بالشكل الحضري وتعزيز المساحات الخضراء .

كما ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الجلسة النقاشية رفيعة المستوى حول إدارة المخلفات الصلبة والحمأة فى مصر: مسارات استعادة الموارد والاقتصاد الدائري، وذلك على هامش مشاركتها فى فعاليات معرض IFAT ميونخ، وهو المعرض الرائد عالمياً لتقنيات البيئة، والمياه، وإعادة التدوير، والمخلفات، والذي يُقام في ألمانيا بمدينة (ميونخ) في الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026 الجاري، ويستقطب أكثر من 3000 عارض من 60 دولة، وذلك بمشاركة الشركات العالمية الرائدة ومزودي التكنولوجيا في مجال إدارة المخلفات الصلبة والحمأة.

*الأربعاء 6 مايو 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً مفصلاً حول مستجدات العمل في ملف القضية السكانية خلال شهر أبريل 2026، والذي أوضح أنه تم تنفيذ 1967 نشاطًا متنوعًا ما بين تدريبي وتوعوي وتثقيفي وقوافل سكانية وملتقيات وفرص عمل، في 25 محافظة، استفاد منها نحو 151 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمحافظة الشرقية، باعتباره أحد الشرايين المرورية الرئيسية لمدينة الزقازيق، موضحًة أن تنفيذ المشروع يأتي في ضوء دعم مالي مقدم من وزارة التنمية المحلية والبيئة بقيمة 25 مليون جنيه، في إطار توجه الوزارة نحو دعم تطوير المحاور المرورية الحيوية ورفع كفاءة البنية التحتية داخل المدن، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

*الخميس 7 مايو 2026:*

قادت وزارة التنمية المحلية والبيئة سلسلة اجتماعات استراتيجية على مدار يومين، مع وفد صندوق المناخ الأخضرGCF) ) برئاسة السيدة/ كاثرين كوفمان مديرة منطقة إفريقيا بصندوق المناخ الأخضر بكوريا الجنوبية، بحضور الدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية لدى صندوق المناخ الأخضر، وذلك في إطار دور الوزارة كسلطة وطنية معينة لدى صندوق المناخ الأخضر GCF - NDA.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تجديد إدراج موقع وادي الحيتان بالقائمة الخضراء للمناطق المحمية والمصانة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وذلك لمدة خمس سنوات جديدة، اعتبارًا من 24 أبريل 2026 وحتى 23 أبريل 2031، بما يعكس الثقة الدولية في منظومة الإدارة البيئية للمواقع الطبيعية بمصر .