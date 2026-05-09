تصل لـ 40 مئوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع والظواهر الجوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية بدءًا من اليوم السبت 9 مايو 2026 وحتى الأربعاء المقبل.

توقعات حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت وحتى الأربعاء 13 مايو، موضحة استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.



درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

أوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن درجات الحرارة المتوقعة تتراوح ما بين 24 إلى 28 درجة على السواحل الشمالية، ومن 30 إلى 33 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تسجل محافظات جنوب البلاد ما بين 35 إلى 40 درجة مئوية.

طقس بارد ليلًا

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الطقس سيكون معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر، حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل.

شبورة مائية صباحًا

أضافت الهيئة أن الشبورة المائية تظهر في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا في بعض المناطق.

كما أشارت إلى نشاط الرياح على مناطق متفرقة من الجمهورية بداية من السبت 9 مايو وحتى الأربعاء المقبل، وذلك على فترات متقطعة.