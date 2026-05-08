بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 2 حتى 8 مايو 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات وافتتاحات ومتابعات للمشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، تفقد رئيس الوزراء الحفار البحري المصري "القاهر-2" عقب نجاحه في تنفيذ أعمال حفر البئر الاستكشافية "دنيس غرب 1X" بالبحر المتوسط، حيث أسفرت أعمال الحفر عن تحقيق كشف واعد للغاز الطبيعي، باحتياطيات تُقدر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، إضافة إلى نحو 130 مليون برميل من المتكثفات.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى وجود توجيهات من رئيس الجمهورية بضرورة وضع آلية لتطوير أعمال البحث والاستكشاف والتنمية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاستيراد.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع مسئولي شركة " إيني" الإيطالية، أكد خلاله التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، تهدف إلى تحفيز الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في السوق المصرية.

وشهد رئيس الوزراء، مراسم توقيع "بروتوكول اتفاق" بين شركة "تحيا مصر" القابضة للاستثمار والتنمية وكل من وزارتي الكهرباء، والمالية؛ لتمويل عدد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار تكليف رئيس الجمهورية، بالتوسع المدروس في مشروعات الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في مزيج الطاقة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، واتخاذ ما يلزم لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وضمان استقرار واستمرارية التغذية واستدامة التيار الكهربائي.

وتشمل المشروعات إقامة مشروعات طاقة الرياح في مناطق شمال خليج السويس، جنوب رأس شقير، جبل الجلالة، وشمال غرب الزعفرانة قدرة ٤٧٥٠ ميجاوات، بالإضافة إلى محطات بطاريات تخزين الطاقة المستقلة قدرة ٤٠٠٠ ميجاوات/ساعة بمناطق جنوب القاهرة، دمنهور، ووادي النطرون.

كما شملت الأنشطة، مشاركة رئيس الوزراء في فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية؛ تشمل استعراض ما تحقق من إنجازات خلال فترة تنفيذ البرنامج؛ وتوفير منصة استراتيجية للحوار بين الوزراء المعنيين وكبار مسؤولي المنظمة، فضلًا عن تحديد ملامح المرحلة المقبلة من الشراكة.

وفي هذا الإطار، عقد رئيس الوزراء لقاءً مع سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، رحب خلاله بانتهاء المرحلة الأولى من البرنامج القطري مع المنظمة، معربًا عن التطلع لمواصلة التعاون في إطار إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج.

كما ألقى كلمة، أكد خلالها التزام الحكومة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشراكات الدولية والعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسية.

وعقد رئيس الوزراء لقاءً مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون"، حيث تمت الإشارة إلى أنه تنفيذًا لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية، فقد تم عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات التكنولوجية والمؤسسات الدولية بهدف توفير شهادات دولية معتمدة وربط التدريب بالتوظيف.

كما تم التنويه إلى توقيع اتفاقيات مع 31 شركة وتنفيذ ورش عمل لربط الطلاب بسوق العمل إلى جانب التوسع في التعاون مع القطاع المصرفي والشركات المحلية.

وتضمنت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة إجراءات دعم قطاع السياحة وتحفيزه في ضوء التحديات الراهنة بالمنطقة، مؤكدًا ضرورة تعزيز آليات دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وتيسير مختلف الإجراءات المتعلقة بدخول السائحين وخروجهم عبر المطارات والمنافذ المختلفة.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن عام 2025 انتهى بنمو ملحوظ في حركة السياحة بلغ 21% مقارنة بعام 2024، كما استمر النمو في بداية عام 2026 بنمو شهري بلغ 20% مقارنة بعام 2025.

كما افتتح رئيس الوزراء، أول مركز للخدمات الضريبية المميزة بمركز سوديك الإداري بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار جهود الحكومة الهادفة لتيسير الإجراءات على نحو يعزز بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على خلق شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن الحكومة تستهدف إنشاء عدد من المراكز الضريبية المميزة على مستوى الجمهورية لتوفير خدمات أكثر كفاءة وسرعة وسهولة للممولين.

ويقدم المركز العديد من الخدمات الضريبية التي تركز على عوامل السرعة والكفاءة وراحة الممولين منها: خدمة التسجيل الطوعي للممولين، وتعديل البيانات.

وشهد رئيس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية جديدة لتنفيذ أعمال إصلاح وإعادة تأهيل خطوط الغاز في لبنان، مٌشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون مع الحكومة اللبنانية في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع الطاقة، مؤكدًا أن قطاع البترول المصري يضع خبراته الفنية المتخصصة في مجال شبكات الغاز الطبيعي في خدمة الأشقاء في لبنان.

كما شهد رئيس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق شراكة استراتيجية مع شركة "ترافيجورا المحدودة" لإقامة توسعات جديدة بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي بتكلفة استثمارية تصل إلى 900 مليون دولار، مؤكدًا أن توقيع الاتفاق يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز قدرات الصناعات الاستراتيجية.

وتضيف التوسعات الجديدة 300 ألف طن سنويًا وترفع الطاقة الإنتاجية إلى الضعف بواقع 600 ألف طن سنويًا، وتمت الإشارة إلى أن دخول إحدى أكبر شركات تجارة المواد الخام في العالم شريكًا في المشروع يمثل رسالة ثقة قوية في مناخ الاستثمار المصري.