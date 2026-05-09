الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة لتصل إلى 41 درجة

منار عبد العظيم

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد حالة الطقس، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 9 مايو 2026، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء، لتتجاوز 40 درجة مئوية نهارًا على جنوب البلاد، بينما تسجل القاهرة 34 درجة مئوية خلال النهار.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس حارًا نهارًا على معظم أنحاء البلاد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع أجواء معتدلة في ساعات الصباح الباكر وفترة الليل المتأخرة، خاصة مع نشاط الرياح المتقطعة.

نصائح للأهالي والسائقين

دعت الأرصاد المواطنين إلى شرب كميات كبيرة من المياه وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا، وارتداء الملابس القطنية لتجنب آثار الحرارة المرتفعة.

كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا. ونصحت السائقين بفتح نوافذ السيارات، وترك مسافات آمنة بين المركبات، وتشغيل الكشافات الأمامية أثناء القيادة لضمان سلامتهم.

نشاط الرياح والتغيرات الجوية

أشارت الأقمار الصناعية إلى نشاط الرياح على معظم الأنحاء على فترات متقطعة، خاصة خلال ساعات الليل، ما قد يخفف من وطأة الحرارة قليلاً على بعض المناطق. ونوهت هيئة الأرصاد بضرورة متابعة التحديثات اليومية للنشرات الجوية، نظرًا للتغيرات السريعة التي يشهدها فصل الربيع.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى بين 33 و34 درجة، والصغرى بين 19 و20 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى بين 26 و30 درجة، والصغرى بين 16 و18 درجة.

شمال الصعيد: العظمى بين 35 و37 درجة، والصغرى بين 19 و21 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى بين 39 و41 درجة، والصغرى بين 23 و25 درجة.

