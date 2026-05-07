الأسعار زادت.. هل تصبح “الباقة خلصت” الجملة الأكثر تكرارًا داخل البيوت المصرية؟

مع كل زيادة جديدة في أسعار خدمات الإنترنت والمحمول، تعود عبارة “الباقة خلصت” لتتردد داخل كثير من المنازل المصرية. لكن الواقع اليوم مختلف؛ فالإنترنت لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة يومية ترتبط بالعمل والدراسة والمشاهدة والألعاب والتواصل وحتى إنجاز المعاملات الحكومية.

الزيادات الأخيرة في بعض باقات الإنترنت الأرضي والمحمول جاءت في إطار دعم الاستثمارات وتطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمة، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف التشغيل. وفي المقابل، يقفز الاستهلاك إلى مستويات غير مسبوقة، مدفوعًا بالفيديوهات القصيرة، ومنصات البث، والألعاب الإلكترونية، والعمل عن بُعد، فضلًا عن استخدام أكثر من جهاز داخل المنزل الواحد. وتشير البيانات إلى نمو استخدام الإنترنت الثابت بنسبة 36% خلال عام واحد، ما يعكس حجم الضغط المتزايد على الشبكات.

وفي كثير من الأسر، أصبحت الباقة تنتهي قبل موعدها بسبب المشاهدة المستمرة للمحتوى عالي الجودة والاستخدام المكثف للتطبيقات والألعاب، خاصة بين الأطفال والمراهقين.

نصائح عملية للحفاظ على الباقة

أولًا، ضبط جودة الفيديو على الدقة المتوسطة بدلًا من العالية أو فائقة الجودة، خصوصًا عند المشاهدة عبر الهاتف المحمول.

ثانيًا، إيقاف التحديثات التلقائية للتطبيقات والاكتفاء بتحديثها عند الاتصال بشبكة واي فاي قوية أو خارج أوقات الذروة.

ثالثًا، استخدام خاصية تحديد استهلاك البيانات داخل الهاتف لمراقبة التطبيقات الأكثر استنزافًا للباقة.

رابعًا، تحميل المحتوى للمشاهدة دون اتصال بدلًا من البث المتكرر.

خامسًا، تأمين شبكة الواي فاي بكلمة مرور قوية لمنع الاستخدام غير المصرح به.

سادسًا، تحديد أوقات لاستخدام الألعاب والبث المباشر داخل الأسرة لتجنب الضغط المتزامن على الشبكة.

رغم طرح باقات منخفضة التكلفة، تظل إدارة الاستهلاك هي العامل الحاسم. فالإنترنت اليوم يشبه المرافق الأساسية في المنزل، لكن ترشيد استخدامه أصبح ضرورة لضمان استمرار الخدمة حتى نهاية الشهر.