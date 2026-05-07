الباقات تنفد بسرعة.. الأطفال يقودون موجة استهلاك الإنترنت في مصر

لم يعد استهلاك الإنترنت داخل المنازل المصرية كما كان قبل سنوات. فمع كل زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول، تجد الأسر نفسها أمام معادلة أكثر تعقيدًا: تكلفة أعلى في مقابل استهلاك يتسارع بوتيرة غير مسبوقة، يقوده في المقام الأول الأطفال والمراهقون.

في الماضي، كان استخدام الشبكة يقتصر على تصفح مواقع التواصل أو مشاهدة بعض المقاطع القصيرة. أما اليوم، فقد أصبح المنزل الواحد يضم عدة هواتف وأجهزة لوحية وأجهزة ألعاب متصلة بالإنترنت طوال الوقت. ويقضي الأطفال ساعات طويلة على تطبيقات الفيديو القصير، ومنصات البث المباشر، والألعاب الجماعية عبر الإنترنت، وهي تطبيقات تعتمد على تحميل مستمر للبيانات، ما يعني استهلاكًا متواصلًا للباقة دون توقف.

التحول الأكبر لا يتعلق بعدد الساعات فقط، بل بجودة المحتوى أيضًا. فمشاهدة الفيديو بدقة عالية، وتحميل الألعاب الضخمة وتحديثاتها الدورية، يستهلكان أضعاف ما كان يُستهلك قبل سنوات. ومع وجود أكثر من طفل يستخدم الشبكة في الوقت نفسه، تتضاعف الكميات المستهلكة بصورة ملحوظة.

وتشير مؤشرات حديثة إلى ارتفاع استخدام الإنترنت الثابت في مصر بنسبة 36% خلال عام واحد، وهو ما يعكس تغيرًا جذريًا في نمط الحياة الرقمية. فالإنترنت لم يعد وسيلة ترفيه فحسب، بل أصبح أداة للتعلم والتواصل وصناعة المحتوى ومتابعة الدراسة، ما يضاعف الاعتماد عليه داخل كل بيت.

ومع صعود الأسعار، باتت عبارة “الباقة خلصت” تتكرر بوتيرة أكبر، ليس فقط بسبب التكلفة، بل نتيجة التحول في سلوك الاستخدام. ويرى متخصصون أن الحل لا يكمن في زيادة سعة الباقة فقط، بل في إدارة الاستهلاك داخل الأسرة، من خلال ضبط جودة الفيديو، وتنظيم ساعات استخدام الأطفال، ومراقبة التطبيقات الأكثر استنزافًا للبيانات.

في النهاية، يبدو أن الأطفال والهواتف الذكية أعادا تشكيل خريطة الاستهلاك الرقمي داخل المنازل، لتصبح الباقات تنفد أسرع من أي وقت مضى، بينما يظل التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين الحاجة للاتصال الدائم وضبط ميزانية الأسرة في زمن تتصاعد فيه الأسعار باستمرار.