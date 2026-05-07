ضحايا لقمة العيش.. مصرع شخصين وإصابة 8 في حادث انقلاب سيارة بمطروح
ارتفع 400 جنيه.. الجنيه الذهب يسجل 56.12 ألف جنيه في أسبوع ..تفاصيل
تعرف على موضوع خطبة الجمعة غدا بمساجد الأوقاف
الباقات تنفد بسرعة.. الأطفال يقودون موجة استهلاك الإنترنت في مصر
بعد انتشار فيديوهات «الفراخ الميتة».. ضبط وإعدام 3 أطنان دواجن نافقة قبل طرحها للمواطنين
توقيت حساس.. مكاسب خفية ورسائل حاسمة خلال زيارة الرئيس السيسي للإمارات
إسبانيا تستدعي نائب السفير الإسرائيلي على خلفية اعتقال ناشط من أسطول غزة
ذهبية جديدة لرفع الأثقال المصرية.. ورحمة أحمد ترفع رصيد الفراعنة إلى 9 ميداليات عالمية
انفجارات غامضة تهز إيران.. دوي قوي قرب بندر عباس وقشم يثير الذعر
إيران: تسع طائرات معادية تحلق فوق بندر عباس وقشم.. إسقاط طائرتين
مروان خوري يودع هاني شاكر بكلمات مؤثرة: الفنان لا يموت
أستون فيلا يتقدم على نوتنجهام فورست بهدف نظيف بالشوط الأول بإياب نصف نهائي الدوري الأوروبي
الباقات تنفد بسرعة.. الأطفال يقودون موجة استهلاك الإنترنت في مصر

أحمد عبد القوى

لم يعد استهلاك الإنترنت داخل المنازل المصرية كما كان قبل سنوات. فمع كل زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول، تجد الأسر نفسها أمام معادلة أكثر تعقيدًا: تكلفة أعلى في مقابل استهلاك يتسارع بوتيرة غير مسبوقة، يقوده في المقام الأول الأطفال والمراهقون.

في الماضي، كان استخدام الشبكة يقتصر على تصفح مواقع التواصل أو مشاهدة بعض المقاطع القصيرة. أما اليوم، فقد أصبح المنزل الواحد يضم عدة هواتف وأجهزة لوحية وأجهزة ألعاب متصلة بالإنترنت طوال الوقت. ويقضي الأطفال ساعات طويلة على تطبيقات الفيديو القصير، ومنصات البث المباشر، والألعاب الجماعية عبر الإنترنت، وهي تطبيقات تعتمد على تحميل مستمر للبيانات، ما يعني استهلاكًا متواصلًا للباقة دون توقف.

التحول الأكبر لا يتعلق بعدد الساعات فقط، بل بجودة المحتوى أيضًا. فمشاهدة الفيديو بدقة عالية، وتحميل الألعاب الضخمة وتحديثاتها الدورية، يستهلكان أضعاف ما كان يُستهلك قبل سنوات. ومع وجود أكثر من طفل يستخدم الشبكة في الوقت نفسه، تتضاعف الكميات المستهلكة بصورة ملحوظة.

وتشير مؤشرات حديثة إلى ارتفاع استخدام الإنترنت الثابت في مصر بنسبة 36% خلال عام واحد، وهو ما يعكس تغيرًا جذريًا في نمط الحياة الرقمية. فالإنترنت لم يعد وسيلة ترفيه فحسب، بل أصبح أداة للتعلم والتواصل وصناعة المحتوى ومتابعة الدراسة، ما يضاعف الاعتماد عليه داخل كل بيت.

ومع صعود الأسعار، باتت عبارة “الباقة خلصت” تتكرر بوتيرة أكبر، ليس فقط بسبب التكلفة، بل نتيجة التحول في سلوك الاستخدام. ويرى متخصصون أن الحل لا يكمن في زيادة سعة الباقة فقط، بل في إدارة الاستهلاك داخل الأسرة، من خلال ضبط جودة الفيديو، وتنظيم ساعات استخدام الأطفال، ومراقبة التطبيقات الأكثر استنزافًا للبيانات.

في النهاية، يبدو أن الأطفال والهواتف الذكية أعادا تشكيل خريطة الاستهلاك الرقمي داخل المنازل، لتصبح الباقات تنفد أسرع من أي وقت مضى، بينما يظل التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين الحاجة للاتصال الدائم وضبط ميزانية الأسرة في زمن تتصاعد فيه الأسعار باستمرار.

