الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
10 نصائح للحفاظ على باقات الإنترنت بعد زيادة الأسعار

أحمد عبد القوى

في ظل الزيادات الأخيرة في أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول، أصبح ترشيد الاستهلاك أولوية داخل كثير من الأسر، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الشبكة في العمل والدراسة والترفيه.

 وبينما ترتفع معدلات الاستخدام، تبقى الإدارة الذكية للباقة هي الحل الأهم لتجنب نفادها قبل موعد التجديد.

أولى الخطوات تبدأ بضبط جودة مشاهدة الفيديوهات، إذ يُعد المحتوى المرئي عالي الدقة من أكثر العوامل استهلاكًا للبيانات. الاكتفاء بجودة متوسطة عند المشاهدة عبر الهاتف يمكن أن يقلل الاستهلاك بشكل ملحوظ دون التأثير الكبير على تجربة المشاهدة.

كما يُنصح بإيقاف التحديثات التلقائية للتطبيقات، والاكتفاء بتحديثها يدويًا عند الحاجة. فالكثير من التطبيقات تقوم بتحميل تحديثات كبيرة في الخلفية دون أن يشعر المستخدم، ما يؤدي إلى استنزاف جزء معتبر من الباقة.

مراقبة استهلاك البيانات عبر إعدادات الهاتف تمثل أداة مهمة لفهم سلوك الاستخدام. هذه الخاصية تتيح معرفة التطبيقات الأكثر استهلاكًا، ما يساعد على تقليل استخدامها أو تقييد عملها في الخلفية.

ومن بين الحلول الفعالة أيضًا تحميل المحتوى مسبقًا للمشاهدة دون اتصال، بدلًا من بثه أكثر من مرة، إلى جانب الحرص على إغلاق التطبيقات المفتوحة في الخلفية التي قد تستهلك بيانات دون استخدام فعلي.

تأمين شبكة الواي فاي بكلمة مرور قوية وتغييرها بشكل دوري خطوة ضرورية لمنع أي استخدام غير مصرح به، خاصة في المناطق السكنية المكتظة.

كذلك، يُفضل تنظيم أوقات الاستخدام المكثف داخل المنزل، وتجنب تشغيل عدة أجهزة لبث محتوى عالي الجودة في الوقت نفسه، لما يمثله ذلك من ضغط كبير على الباقة.

أما محبو الألعاب الإلكترونية، فيمكنهم تقليل استهلاك البيانات عبر مراجعة إعدادات الألعاب وإيقاف التحديثات أو التحميلات التلقائية أثناء اللعب.

استخدام متصفح يدعم خاصية “توفير البيانات” يساعد أيضًا في تقليل حجم الصفحات والملفات التي يتم تحميلها، ما ينعكس على إجمالي الاستهلاك الشهري.

وأخيرًا، تبقى مراجعة نمط الاستخدام الشهري أمرًا مهمًا؛ فإذا كان الاستهلاك يتجاوز الباقة بانتظام، فقد يكون الاشتراك في باقة أكبر أو أكثر ملاءمة خيارًا اقتصاديًا على المدى الطويل.

في النهاية، لم يعد الحفاظ على الباقة مجرد مسألة تقنية، بل أصبح جزءًا من إدارة ميزانية الأسرة في عصر بات فيه الإنترنت مرفقًا أساسيًا لا يمكن الاستغناء عنه.

