الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تنظيم الاتصالات: ارتفاع تكاليف التشغيل وراء زيادة أسعار بعض الباقات

محمد البدوي

أكد المهندس محمد إبراهيم أن الزيادة الأخيرة في أسعار بعض خدمات الاتصالات جاءت نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف التشغيل التي تتحملها شركات الاتصالات خلال الفترة الحالية.

أسعار خدمات الاتصالات

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة مع الإعلامية هند الضاوي عبر قناة القاهرة والناس، أن آخر تحريك لأسعار خدمات الاتصالات كان منذ نحو عام ونصف، مشيرًا إلى أن أسعار مدخلات التشغيل شهدت زيادات ملحوظة خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع شركات المحمول للتقدم بطلبات لإعادة تسعير بعض الخدمات.

تحريك أسعار عدد من الباقات والخدمات

وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات درس تلك الطلبات قبل الموافقة على تحريك أسعار عدد من الباقات والخدمات، مع الحفاظ على بعض الخدمات الأخرى دون أي زيادة، مراعاةً للبعد الاجتماعي للمواطنين.

الحفاظ على جودة الخدمة واستمرارية تطوير البنية التحتية

وأشار إلى أن نسب الزيادة تراوحت بين 9% و15% بحسب نوع الباقة وقيمتها، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على جودة الخدمة واستمرارية تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات، بالتوازي مع تخفيف الأعباء قدر الإمكان على المستخدمين.

توفير خدمة جديدة

كما أعلن محمد إبراهيم عن توفير خدمة جديدة تتيح الدخول المجاني إلى المواقع التعليمية الحكومية عبر شبكات المحمول حتى بعد انتهاء الباقة، دعمًا لخطة الدولة في التحول الرقمي وتسهيل وصول الطلاب إلى الخدمات التعليمية الإلكترونية.

خدمات المحافظ الإلكترونية والمكالمات

وأكد أيضًا استمرار أسعار خدمات المحافظ الإلكترونية والمكالمات الصوتية دون أي تغيير، إلى جانب طرح باقة جديدة للتليفون الأرضي بقيمة 150 جنيهًا، في إطار تنويع العروض والخدمات المتاحة للمواطنين.

معدل نمو استهلاك الإنترنت

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن معدل نمو استهلاك الإنترنت في مصر يصل إلى نحو 12% سنويًا، مع زيادة ملحوظة في الاعتماد على الخدمات الرقمية خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس التوسع المستمر في استخدام التكنولوجيا والاتصالات في الحياة اليومية.

رعب سفينة الموت.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية بشأن ظهور فيروس هانتا

رعب عالمي من هانتا.. 12 دولة تحت التهديد بعد وصول 29 شخصا خالطوا ضحايا سفينة الرعب

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

تخفيض أقل باقة إلى 150 جنيهًا.. أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر

ضربه بالمقشة.. ضبط قاتل نجل زوجته في المنوفية

مفاجأة في الأهلي.. اتجاه جديد للاعتماد على كوادر مصرية بدل الخبرات الأجنبية

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

قبل عيد الأضحى 2026.. كيفية تقسيم الأضحية وسعر كيلو الخراف القائم

ماهي الفئات المستحقة؟.. خطوات الحصول على 1500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة

مرتضى منصور وحازم إمام أبرز الحضور .. رموز نادى الزمالك في عزاء هاني شاكر

حازم امام و مرتضي منصور

ماذا يحدث عند تناول البيض ضمن النظام الغذائى؟

فوائد البيض والدواجن للجسم

سميرة سعيد وتامر حسني .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى هانى شاكر | شاهد

تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة

الأطعمة المدخنة ترفع خطر الإصابة بمرض مميت.. خبراء يحذرون

كيف تتكون المواد المسرطنة في الأطعمة المدخنة؟

منهم وائل جسار وإلهام شاهين.. توافد نجوم الفن على عزاء هاني شاكر بمسجد أبو شقة في 6 أكتوبر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

