قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمزا للقيم المصرية الأصيلة.. مصطفى بكري يرثي الفنان هاني شاكر بكلمات مؤثرة
ملكة جمال مصر تكشف تفاصيل مطاردة مرعبة: كان يعتقد أنه ياسر جلال ويطلب الزواج مني في الشارع
مصطفى بكري: موقف مصر الداعم للخليج ثابت ولا يقبل التشكيك
ملكة جمال مصر تكشف تفاصيل صادمة عن “المهووس”: كان يهددني بالظهور أمامي خلال دقائق
ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة السياحية CRYSTAL SERENITY وعلى متنها 752 سائحًا
غرامته تصل إلى 50 ألف ريال.. مفتي الجمهورية: الحج دون تصريح رسمي مخالف للشريعة
ماذا قال النبي عن سورة الكهف يوم الجمعة؟
ظهور أول إصابة مؤكدة بفيروس هانتا في إسرائيل
رعب عالمي من هانتا.. 12 دولة تحت التهديد بعد وصول 29 شخصا خالطوا ضحايا سفينة الرعب
مع اقتراب انتهاء التعاملات.. سعر الريال السعودي والدينار الكويتي مساء اليوم..اعرف التفاصيل
الكاف يستقر على عدم زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال
هند الضاوي: ترامب يسير على نهج الصين في إدارة علاقاته مع العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أسعار كروت الشحن والإنترنت الأرضي وباقات المحمول بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكل الشركات

أسعار كروت الشحن والإنترنت الأرضي وباقات الفليسكات.. القائمة الكاملة لكل الشركات بعد الزيادة
أسعار كروت الشحن والإنترنت الأرضي وباقات الفليسكات.. القائمة الكاملة لكل الشركات بعد الزيادة
عبد العزيز جمال

أسعار كروت الشحن والإنترنت الأرضي وباقات المحمول تشغل بال الكثيرين، بعد أن وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت والهاتف المحمول، مع إقرار زيادات محدودة على بعض الخدمات الأخرى، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الاتصالات في مصر.
 

أسعار كروت الشحن والإنترنت الأرضي وباقات الفليسكات

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن التعديلات الجديدة تشمل إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا، بدلاً من أقل باقة حالية والتي تقدر بـ210 جنيهات، مما يمثل تخفيضًا بنسبة تتجاوز 28%. 

كما تم إتاحة باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات، بدلاً من أقل باقة حالية والتي كانت تبلغ نحو 13 جنيهًا، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الاتصالات وتحقيق الشمول الرقمي.
 

زيادات مترقبة في كروت الشحن والرصيد.. ماذا يحدث في سوق الاتصالات؟

ووفقًا لمصادر مطلعة، توفر باقة الخمسة جنيهات نحو 80 وحدة يمكن استخدامها في إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل النصية أو الاستفادة من خدمات أخرى، وذلك وفق نظام الوحدات المعتمد لدى شركات المحمول في مصر، ما يوفر مرونة أكبر للمستخدمين في إدارة استهلاكهم اليومي.

إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا

في خطوة تُعد الأبرز، أقر الجهاز إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني على شبكات الإنترنت الأرضي وشبكات التليفون المحمول، حتى بعد نفاد الباقة الأساسية.

ويهدف هذا القرار إلى ضمان استمرار وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية والمحتوى التعليمي دون انقطاع، مما يعزز جهود الدولة في مجال التحول الرقمي والتعليم عن بُعد.

زيادات محدودة على بعض الباقات

جاءت هذه الخطوة ضمن خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9% إلى 15% على بعض الباقات شاملة الضرائب، مع ثبات أسعار عدد من الخدمات الأساسية، أبرزها:

  • سعر دقيقة الصوت للخط الثابت
  • سعر دقيقة الصوت للمحمول
  • أسعار كروت شحن الرصيد
  • أسعار المحافظ الإلكترونية (بدون أي زيادة)
     
أسعار كروت الشحن

أسعار كروت الشحن الفكة بعد الزيادة 

جاءت أسعار الكروت وفق التحديثات الأخيرة على النحو التالي:

  • كارت 13 جنيهًا: بـ 15 جنيهًا
    كارت 16.5 جنيهًا: بـ 19 جنيهًا
    كارت 19.5 جنيهًا: بـ 22.5 جنيه
    كارت 26 جنيهًا: بـ 30 جنيهًا

الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي

شهدت أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر تحديثًا شاملاً شمل مختلف السعات، وسط اهتمام واسع من المستخدمين بالتعرف على قيمة الاشتراكات الجديدة، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الإنترنت في الدراسة والعمل والترفيه،  وجاءت قائمة الأسعار الجديدة كالتالي:

السعةالسعر (جنيه)
50 جيجابايت150
150 جيجابايت260
200 جيجابايت330
250 جيجابايت395
300 جيجابايت460
400 جيجابايت580
500 جيجابايت660
1500 جيجابايت1650

وتؤكد البيانات المتداولة أن الأسعار المعلنة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يزيد من التكلفة النهائية عند الاشتراك أو التجديد الشهري. 

وتتنوع الباقات لتناسب احتياجات المستخدمين المختلفة، حيث تلائم السعات الأقل الاستخدامات اليومية العادية مثل التصفح وتطبيقات التواصل الاجتماعي، بينما تناسب الباقات الأكبر الأسر كثيرة الاستخدام ومحبي مشاهدة الفيديوهات والألعاب الإلكترونية والعمل عن بُعد.

باقة فاخرة للمستخدمين أصحاب الاستهلاك المرتفع

طرحت شركات الإنترنت في مصر باقة تُعد الأعلى سعرًا في السوق بقيمة 2500 جنيه شهريًا، مستهدفة المستخدمين أصحاب الاستهلاك المرتفع. 
 

كيفية توفير باقات الانترنت المنزلي وكروت الشحن


توفر الباقة سعة أساسية تصل إلى 2200 جيجابايت (حوالي 2 تيرابايت)، مع سرعة اتصال تصل إلى 200 ميجابت في الثانية، ما يسمح بتجربة سلسة في البث المباشر والألعاب الإلكترونية وتحميل الملفات الكبيرة دون بطء.

وتضم الباقة حزمة إضافية لخدمات البث تصل إلى 200 جيجابايت، تتيح استخدام منصات مثل نتفليكس وWatch iT وApple TV وPrime Video وOSN، إلى جانب محتوى ترفيهي متنوع يشمل أكثر من 100 قناة مباشرة، وقنوات رياضية من beIN Premium، وباقات OSN، فضلاً عن خدمات beIN Connect.

أسعار باقات المحمول الجديدة (نظام فليكس)

شهدت سوق خدمات المحمول في مصر تعديلات على أسعار الباقات، وعلى رأسها نظام "فليكس" من فودافون، الذي يُعد من أكثر الأنظمة استخدامًا بين العملاء، يوفر النظام باقات متعددة تتيح استخدام الوحدات في المكالمات والإنترنت والرسائل، إلى جانب مزايا إضافية تشمل تطبيقات التواصل الاجتماعي وخدمات ترفيهية متنوعة، وجاءت الأسعار كالتالي:

  • فليكس 45: يمنح 1500 فليكس مقابل 45 جنيهًا شهريًا
  • فليكس 70: يمنح 3000 فليكس مقابل 70 جنيهًا
  • فليكس 100: يمنح 5000 فليكس مقابل 100 جنيه
  • فليكس 150: يمنح 9000 فليكس مقابل 150 جنيهًا

ويتم احتساب 1 فليكس مقابل دقيقتين لأرقام فودافون، و5 فليكس للدقيقة للشبكات الأخرى أو الخط الأرضي، مع إمكانية استخدام الفليكسات للإنترنت.

إلغاء بعض الباقات القديمة

أعادت شركات الإنترنت الأرضي في مصر تنظيم هيكل باقاتها، في خطوة شملت إلغاء بعض الشرائح القديمة، وعلى رأسها باقة 140 جيجابايت، ضمن خطة لتحديث العروض بما يتماشى مع ارتفاع معدلات استهلاك الإنترنت وزيادة تكاليف التشغيل، وحل محلها هيكل جديد يبدأ من 50 جيجابايت ويمتد حتى 1500 جيجابايت.

الأسباب الاقتصادية وراء تعديل الأسعار

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن طلبات تعديل الأسعار جاءت في ضوء عدد من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية التي أثرت بصورة مباشرة على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات، وشملت:

  • ارتفاع سعر الصرف
  • ارتفاع أسعار الأنشطة التجارية في أسعار الكهرباء
  • ارتفاع أسعار المحروقات والمواد البترولية، وعلى رأسها السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول
  • زيادة تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات
  • ارتفاع التكلفة الاستثمارية المرتبطة بتوسعات الشبكات وتحديثها
  • زيادة تكاليف الشحن الدولي وتأثر سلاسل التوريد
  • ارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزة ومعدات الاتصالات

نمو استهلاك الإنترنت يبرر التعديلات

يشهد قطاع الإنترنت في مصر نموًا ملحوظًا في معدلات استهلاك البيانات خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل النمو في استخدام الإنترنت الأرضي 36% خلال عام واحد، وهو ما يعكس تزايد الضغوط على الشبكات، ويؤكد أهمية إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.
 

كروت الشحن

رؤية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

يأتي هذا القرار في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية والتوسع في بنيتها الأساسية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في دعم خطط الشركات لزيادة استثماراتها الموجهة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الشبكات. 

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في متابعة التزام الشركات بمستويات الجودة المقررة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان حماية حقوق المستخدمين، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، بما يعزز من كفاءة قطاع الاتصالات وقدرته على دعم خطط التنمية والتحول الرقمي في جمهورية مصر العربية

أسعار كروت الشحن أسعار كروت الشحن والإنترنت الأرضي كروت الشحن الإنترنت الأرضي أسعار كروت الشحن والإنترنت الأرضي وباقات الفليسكات أسعار كروت الشحن الفكة بعد الزيادة الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي أسعار باقات المحمول الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

هانتا

رعب سفينة الموت.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية بشأن ظهور فيروس هانتا

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الإنترنت الأرضي

تخفيض أقل باقة إلى 150 جنيهًا.. أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر

خالد الغندور

خالد الغندور يفجّر مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وسيراميكا الحاسمة

المصرية

أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مصطفى شوبير

إعلامي: إصابة مصطفى شوبير مطمئنة.. والعودة للتدريبات خلال أيام

محمد صلاح

موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول وتشيلسي

منتخب مصر

وسط حضور إعلامي .. التدريب الأخير لمنتخب مصر 2009 قبل المشاركة بأمم أفريقيا بالمغرب

بالصور

مضيفة طيران ضحية لـ"هانتا".. خالطت أحد المصابين.. ما هي أعراض المرض وخطورته

نقل مضيفة طيران للمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس “هانتا”
نقل مضيفة طيران للمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس “هانتا”
نقل مضيفة طيران للمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس “هانتا”

عادة ترتكبها النساء أثناء النوم ترفع خطر الجلطات وأمراض القلب.. دراسة تحذر

الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة
الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة
الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة

الحزن يخيم على نجل هاني شاكر ووالدته خلال عزاء والده |صور

نجل هانى شاكر
نجل هانى شاكر
نجل هانى شاكر

المجلس القومي للمرأة بالشرقية ينفذ 7 دورات للتثقيف المالي استفاد منها 210 سيدات وفتيات

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

فيديو

عزاء هانى شاكر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

المزيد