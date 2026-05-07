أسعار كروت الشحن والإنترنت الأرضي وباقات المحمول بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكل الشركات

أسعار كروت الشحن والإنترنت الأرضي وباقات المحمول تشغل بال الكثيرين، بعد أن وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات الاتصالات العاملة في السوق بإتاحة باقات جديدة لخدمات الإنترنت الثابت والهاتف المحمول، مع إقرار زيادات محدودة على بعض الخدمات الأخرى، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير قطاع الاتصالات في مصر.



أسعار كروت الشحن والإنترنت الأرضي وباقات الفليسكات

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن التعديلات الجديدة تشمل إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا، بدلاً من أقل باقة حالية والتي تقدر بـ210 جنيهات، مما يمثل تخفيضًا بنسبة تتجاوز 28%.

كما تم إتاحة باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات، بدلاً من أقل باقة حالية والتي كانت تبلغ نحو 13 جنيهًا، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الاتصالات وتحقيق الشمول الرقمي.



ووفقًا لمصادر مطلعة، توفر باقة الخمسة جنيهات نحو 80 وحدة يمكن استخدامها في إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل النصية أو الاستفادة من خدمات أخرى، وذلك وفق نظام الوحدات المعتمد لدى شركات المحمول في مصر، ما يوفر مرونة أكبر للمستخدمين في إدارة استهلاكهم اليومي.

إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا

في خطوة تُعد الأبرز، أقر الجهاز إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني على شبكات الإنترنت الأرضي وشبكات التليفون المحمول، حتى بعد نفاد الباقة الأساسية.

ويهدف هذا القرار إلى ضمان استمرار وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية والمحتوى التعليمي دون انقطاع، مما يعزز جهود الدولة في مجال التحول الرقمي والتعليم عن بُعد.

زيادات محدودة على بعض الباقات

جاءت هذه الخطوة ضمن خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات بنسبة زيادة تتراوح من 9% إلى 15% على بعض الباقات شاملة الضرائب، مع ثبات أسعار عدد من الخدمات الأساسية، أبرزها:

سعر دقيقة الصوت للخط الثابت

سعر دقيقة الصوت للمحمول

أسعار كروت شحن الرصيد

أسعار المحافظ الإلكترونية (بدون أي زيادة)



أسعار كروت الشحن الفكة بعد الزيادة

جاءت أسعار الكروت وفق التحديثات الأخيرة على النحو التالي:

كارت 13 جنيهًا: بـ 15 جنيهًا

كارت 16.5 جنيهًا: بـ 19 جنيهًا

كارت 19.5 جنيهًا: بـ 22.5 جنيه

كارت 26 جنيهًا: بـ 30 جنيهًا

الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي

شهدت أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر تحديثًا شاملاً شمل مختلف السعات، وسط اهتمام واسع من المستخدمين بالتعرف على قيمة الاشتراكات الجديدة، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الإنترنت في الدراسة والعمل والترفيه، وجاءت قائمة الأسعار الجديدة كالتالي:

السعة السعر (جنيه) 50 جيجابايت 150 150 جيجابايت 260 200 جيجابايت 330 250 جيجابايت 395 300 جيجابايت 460 400 جيجابايت 580 500 جيجابايت 660 1500 جيجابايت 1650

وتؤكد البيانات المتداولة أن الأسعار المعلنة لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يزيد من التكلفة النهائية عند الاشتراك أو التجديد الشهري.



وتتنوع الباقات لتناسب احتياجات المستخدمين المختلفة، حيث تلائم السعات الأقل الاستخدامات اليومية العادية مثل التصفح وتطبيقات التواصل الاجتماعي، بينما تناسب الباقات الأكبر الأسر كثيرة الاستخدام ومحبي مشاهدة الفيديوهات والألعاب الإلكترونية والعمل عن بُعد.

باقة فاخرة للمستخدمين أصحاب الاستهلاك المرتفع

طرحت شركات الإنترنت في مصر باقة تُعد الأعلى سعرًا في السوق بقيمة 2500 جنيه شهريًا، مستهدفة المستخدمين أصحاب الاستهلاك المرتفع.





توفر الباقة سعة أساسية تصل إلى 2200 جيجابايت (حوالي 2 تيرابايت)، مع سرعة اتصال تصل إلى 200 ميجابت في الثانية، ما يسمح بتجربة سلسة في البث المباشر والألعاب الإلكترونية وتحميل الملفات الكبيرة دون بطء.

وتضم الباقة حزمة إضافية لخدمات البث تصل إلى 200 جيجابايت، تتيح استخدام منصات مثل نتفليكس وWatch iT وApple TV وPrime Video وOSN، إلى جانب محتوى ترفيهي متنوع يشمل أكثر من 100 قناة مباشرة، وقنوات رياضية من beIN Premium، وباقات OSN، فضلاً عن خدمات beIN Connect.

أسعار باقات المحمول الجديدة (نظام فليكس)

شهدت سوق خدمات المحمول في مصر تعديلات على أسعار الباقات، وعلى رأسها نظام "فليكس" من فودافون، الذي يُعد من أكثر الأنظمة استخدامًا بين العملاء، يوفر النظام باقات متعددة تتيح استخدام الوحدات في المكالمات والإنترنت والرسائل، إلى جانب مزايا إضافية تشمل تطبيقات التواصل الاجتماعي وخدمات ترفيهية متنوعة، وجاءت الأسعار كالتالي:

فليكس 45: يمنح 1500 فليكس مقابل 45 جنيهًا شهريًا

يمنح 1500 فليكس مقابل 45 جنيهًا شهريًا فليكس 70: يمنح 3000 فليكس مقابل 70 جنيهًا

يمنح 3000 فليكس مقابل 70 جنيهًا فليكس 100: يمنح 5000 فليكس مقابل 100 جنيه

يمنح 5000 فليكس مقابل 100 جنيه فليكس 150: يمنح 9000 فليكس مقابل 150 جنيهًا

ويتم احتساب 1 فليكس مقابل دقيقتين لأرقام فودافون، و5 فليكس للدقيقة للشبكات الأخرى أو الخط الأرضي، مع إمكانية استخدام الفليكسات للإنترنت.

إلغاء بعض الباقات القديمة

أعادت شركات الإنترنت الأرضي في مصر تنظيم هيكل باقاتها، في خطوة شملت إلغاء بعض الشرائح القديمة، وعلى رأسها باقة 140 جيجابايت، ضمن خطة لتحديث العروض بما يتماشى مع ارتفاع معدلات استهلاك الإنترنت وزيادة تكاليف التشغيل، وحل محلها هيكل جديد يبدأ من 50 جيجابايت ويمتد حتى 1500 جيجابايت.

الأسباب الاقتصادية وراء تعديل الأسعار

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن طلبات تعديل الأسعار جاءت في ضوء عدد من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية التي أثرت بصورة مباشرة على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات، وشملت:

ارتفاع سعر الصرف

ارتفاع أسعار الأنشطة التجارية في أسعار الكهرباء

ارتفاع أسعار المحروقات والمواد البترولية، وعلى رأسها السولار المستخدم في تشغيل محطات المحمول

زيادة تكاليف التشغيل والعمالة وإنشاء الشبكات

ارتفاع التكلفة الاستثمارية المرتبطة بتوسعات الشبكات وتحديثها

زيادة تكاليف الشحن الدولي وتأثر سلاسل التوريد

ارتفاع أسعار الرقائق الإلكترونية المستخدمة في أجهزة ومعدات الاتصالات

نمو استهلاك الإنترنت يبرر التعديلات

يشهد قطاع الإنترنت في مصر نموًا ملحوظًا في معدلات استهلاك البيانات خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ معدل النمو في استخدام الإنترنت الأرضي 36% خلال عام واحد، وهو ما يعكس تزايد الضغوط على الشبكات، ويؤكد أهمية إعادة مواءمة الأسعار مع التكلفة الفعلية للخدمة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.



رؤية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

يأتي هذا القرار في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على دعم استدامة تطوير خدمات الاتصالات، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال تمكين الشركات من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات ورفع كفاءتها التشغيلية والتوسع في بنيتها الأساسية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في دعم خطط الشركات لزيادة استثماراتها الموجهة لتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الشبكات.



ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في متابعة التزام الشركات بمستويات الجودة المقررة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان حماية حقوق المستخدمين، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها، بما يعزز من كفاءة قطاع الاتصالات وقدرته على دعم خطط التنمية والتحول الرقمي في جمهورية مصر العربية