ذروة الموجة الحارة.. كيف تحمي نفسك من ضربه الشمس؟

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية الوقاية من ضربة الشمس، و حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، والتي كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد 10 مايو 2026، متوقعة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع نشاط للرياح وظهور بعض الظواهر الجوية الخفيفة، وفقا لبيان الهيئة المنشور عبر صفحتها الرسمية.

حالة الطقس

طقس حار نهارا ومعتدل ليلا

أوضحت الهيئة أن الأجواء ستكون مائلة للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على أغلب المناطق، خاصة محافظات جنوب الصعيد، في حين يكون الطقس مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، ومعتدلا خلال ساعات الليل.

وأشارت التوقعات إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تسجل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 33 درجة مئوية

السواحل الشمالية: 28 درجة مئوية

شمال الصعيد: 36 درجة مئوية

جنوب الصعيد: 39 درجة مئوية

شبورة مائية صباحا

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خلال الساعات الأولى من اليوم.

نشاط للرياح وفرص لإثارة الرمال

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين 30 و38 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد والوادي الجديد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أيضا وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة.

أعراض ضربة الشمس

أما ضربة الشمس فتحدث عندما ترتفع حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، وتشمل أعراضها:

الارتباك أو اضطراب الكلام

تسارع التنفس والنبض

الغثيان أو القيء

فقدان الوعي في بعض الحالات

وأكدت الهيئة أن ضربة الشمس تعد حالة طبية طارئة تستوجب التدخل الفوري لتجنب المضاعفات الخطيرة.

الفرق بين الإنهاك الحراري وضربة الشمس

مع ارتفاع درجات الحرارة، تزداد مخاطر التعرض للإجهاد الحراري وضربات الشمس، وهما حالتان تختلفان في درجة الخطورة والأعراض.

أعراض الإنهاك الحراري

تبدأ المشكلة غالبا بما يعرف بالإنهاك الحراري، ومن أبرز أعراضه:

التعرق الشديد

الشعور بالدوار أو الإغماء

الصداع والإرهاق

تسارع ضربات القلب

الغثيان أو القشعريرة