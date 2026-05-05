تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

تشهد البلاد خلال الأيام الأخيرة تحولًا لافتًا في الأحوال الجوية، بعدما انكسرت موجة الارتفاع الحراري لتحل محلها أجواء أكثر اعتدالًا تميل إلى البرودة، في مشهد يعكس تقلبات فصل الربيع المعتادة.

ومع تزايد تساؤلات المواطنين حول حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل الحالة المتوقعة غدًا ودرجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.

الطقس غدًا في مصر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس غدٍ الأربعاء الموافق 6 مايو 2026، سيكون مائلًا للبرودة نسبيًا، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مع استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا.

وأضافت الهيئة أن نشاط الرياح سيزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ما يستدعي ارتداء ملابس مناسبة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على عدد من المناطق:

القاهرة الكبرى: العظمى 25 – الصغرى 14

الوجه البحري: العظمى 24 – الصغرى 13

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 – الصغرى 13

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 22 – الصغرى 14

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 – الصغرى 16

شمال الصعيد: العظمى 26 – الصغرى 12

جنوب الصعيد: العظمى 32 – الصغرى 17

نصائح وتحذيرات

ودعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة مع نشاط الرياح المتوقع، والذي قد يؤدي إلى زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، فضلًا عن إثارة الأتربة في بعض المناطق المكشوفة، مؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.