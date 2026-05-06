قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي الكونفدرالية
تقرير: إسرائيل تستبعد عودة الضربات الأمريكية على إيران وسط حسابات سياسية معقدة
البحرية المغربية تشارك في البحث عن الجنديين الأمريكيين المفقودين
نبيه بري: عراقجي أكد لنا أن لبنان جزء من أي اتفاق بين واشنطن وطهران
مدبولي لـ"صدى البلد": إنشاء أول مصنع لإنتاج المادة الخام للأدوية لكسر الاحتكار العالمي
النيابة تحقق مع البلوجر دنيا فؤاد حول جمع تبرعات لعلاج السرطان بالإسماعيلية
حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور
محافظ البحيرة تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025-2026
بعد احتجاز عضوين من أسطول صمود.. الأمم المتحدة: إيصال المساعدات ليس جريمة
بعد احتجاز عضوين من أسطول صمود.. الأمم المتحدة: إيصال المساعدات ليس جريمة
اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)
الأردن يفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس غدا الخميس.. مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء

طقس غدا الخميس
طقس غدا الخميس
أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس نهارا طقس مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء، وليلا مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، إلى جانب نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 مترو اتجاه الرياح: شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح : شمالية غربية، فيما تكون حالة خليج السويس مضظربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 15

العاصمة الادارية 27 14

6 اكتوبر 28 15

بنها 26 14

دمنهور 26 14

وادى النطرون 27 15

كفر الشيخ 26 14

بلطيم 25 14

المنصورة 26 15

الزقازيق 27 15

شبين الكوم 26 14

طنطا 26 14

دمياط 23 15

بورسعيد 22 15

الاسماعيلية 26 14

السويس 26 15

العريش 23 15

رفح 23 12

رأس سدر 28 15

نخل 26 09

كاترين 24 07

الطور 27 18

طابا 27 16

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 28 17

الاسكندرية 23 14

العلمين 23 14

مطروح 22 13

السلوم 23 14

سيوة 27 14

رأس غارب 28 17

سفاجا 29 18

مرسى علم 29 19

الشلاتين 30 23

حلايب 27 24

أبو رماد 31 22

مرسى حميرة 29 23

أبرق 23 24

جبل علبة 32 23

رأس حدربة 27 24

الفيوم 27 14

بني سويف 28 14

المنيا 28 13

أسيوط 29 13

سوهاج 30 14

قنا 34 18

الأقصر 33 18

أسوان 34 20

الوادي الجديد 31 16

أبوسمبل 34 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 38 25

المدينة 39 24

الرياض 39 23

المنامة 34 27

أبوظبى 41 27

الدوحة 38 28

الكويت 39 26

دمشق 24 12

بيروت 22 19

عمان 24 12

القدس 22 10

غزة 21 16

بغداد 29 17

مسقط 37 32

صنعاء 28 12

الخرطوم 42 27

طرابلس 26 21

تونس 24 15

الجزائر 20 12

الرباط 20 11

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 19 03

إسطنبول 26 14

إسلام آباد 34 21

نيودلهى 36 25

جاكرتا 32 25

بكين 27 09

كوالالمبور 32 24

طوكيو 26 16

أثينا 24 12

روما 23 14

باريس 18 07

مدريد 21 09

برلين 12 07

لندن 16 08

مونتريال 12 08

موسكو 27 14

نيويورك 16 08

واشنطن 16 08

نواكشوط 29 19

أديس أبابا 27 12


 

الأرصاد طقس الغد هيئة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

ترشيحاتنا

غزة

جرائم حرب.. الهيئة الدولية لدعم الفلسطينيين تكشف مخططا خبيثا لنتنياهو في الأراضي المحتلة

هاني شاكر

مصطفى شردي ناعيا هاني شاكر: إنسان احترم الناس فاحترمه الجميع وفنه مستمر منذ 50 عاما

المهندس رأفت هندي، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الاتصالات: مصر في صدارة سرعة الإنترنت على مستوى أفريقيا.. وتقدمنا 14 مركزا بمستوى الذكاء الاصطناعي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

القوات المسلحة تشارك في فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والإبداع

القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات المجانية بمحافظة البحيرة

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة.. احذرها

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد