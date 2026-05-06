طقس غدا الخميس.. مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس نهارا طقس مائل للحرارة إلى حار على أغلب الأنحاء، وليلا مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، إلى جانب نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 مترو اتجاه الرياح: شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار واتجاه الرياح : شمالية غربية، فيما تكون حالة خليج السويس مضظربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 15

العاصمة الادارية 27 14

6 اكتوبر 28 15

بنها 26 14

دمنهور 26 14

وادى النطرون 27 15

كفر الشيخ 26 14

بلطيم 25 14

المنصورة 26 15

الزقازيق 27 15

شبين الكوم 26 14

طنطا 26 14

دمياط 23 15

بورسعيد 22 15

الاسماعيلية 26 14

السويس 26 15

العريش 23 15

رفح 23 12

رأس سدر 28 15

نخل 26 09

كاترين 24 07

الطور 27 18

طابا 27 16

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 28 17

الاسكندرية 23 14

العلمين 23 14

مطروح 22 13

السلوم 23 14

سيوة 27 14

رأس غارب 28 17

سفاجا 29 18

مرسى علم 29 19

الشلاتين 30 23

حلايب 27 24

أبو رماد 31 22

مرسى حميرة 29 23

أبرق 23 24

جبل علبة 32 23

رأس حدربة 27 24

الفيوم 27 14

بني سويف 28 14

المنيا 28 13

أسيوط 29 13

سوهاج 30 14

قنا 34 18

الأقصر 33 18

أسوان 34 20

الوادي الجديد 31 16

أبوسمبل 34 20

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 38 25

المدينة 39 24

الرياض 39 23

المنامة 34 27

أبوظبى 41 27

الدوحة 38 28

الكويت 39 26

دمشق 24 12

بيروت 22 19

عمان 24 12

القدس 22 10

غزة 21 16

بغداد 29 17

مسقط 37 32

صنعاء 28 12

الخرطوم 42 27

طرابلس 26 21

تونس 24 15

الجزائر 20 12

الرباط 20 11

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 19 03

إسطنبول 26 14

إسلام آباد 34 21

نيودلهى 36 25

جاكرتا 32 25

بكين 27 09

كوالالمبور 32 24

طوكيو 26 16

أثينا 24 12

روما 23 14

باريس 18 07

مدريد 21 09

برلين 12 07

لندن 16 08

مونتريال 12 08

موسكو 27 14

نيويورك 16 08

واشنطن 16 08

نواكشوط 29 19

أديس أبابا 27 12



