الأرصاد: طقس الغد حار نهارا.. والعظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد يوم غد، الأحد، طقسا حارا الى شديد الحرارة على الأغلب الأنحاء، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية نهارا، ومائلا للبرودةليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأن تنشط الرياح على اغلب الانحاء وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظات شمال الصعيد والوادي الجديد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط يتوقع الخبراء أن تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية الى جنوبية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وأن بتراوح ارتفاع الموج بين كترين و2.5. متر، واتجاه الرياح : شمالية غربية.

كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 19

العاصمة الادارية 33 18

6 أكتوبر 33 18

بنها 32 18

دمنهور 32 18

وادى النطرون 33 17

كفر الشيخ 30 18

بلطيم 28 17

المنصورة 32 17

الزقازيق 33 18

شبين الكوم 33 18

طنطا 32 17

دمياط 26 19

بورسعيد 27 20

الاسماعيلية 34 17

السويس 33 18

العريش 28 16

رفح 27 15

رأس سدر 32 17

نخل 31 14

كاترين 29 12

الطور 31 21

طابا 31 18

شرم الشيخ 34 23

الغردقة 33 20

الاسكندرية 28 18

العلمين 28 18

مطروح 26 17

السلوم 31 19

سيوة 35 20

رأس غارب 33 21

سفاجا 34 21

مرسى علم 33 22

شلاتين 32 23

حلايب 29 22

أبو رماد 32 21

مرسى حميرة 31 22

أبرق 32 23

جبل علبة 30 23

رأس حدربة 28 23

الفيوم 35 19

بني سويف 36 19

المنيا 36 19

أسيوط 37 20

سوهاج 38 21

قنا 39 23

الأقصر 39 23

أسوان 40 25

الوادى الجديد 38 23

أبو سمبل 39 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 40 30

المدينة 42 27

الرياض 39 25

المنامة 33 28

أبوظبى 37 28

الدوحة 39 29

الكويت 40 26

دمشق 29 14

بيروت 25 21

عمان 29 15

القدس 27 14

غزة 24 17

بغداد 36 21

مسقط 35 31

صنعاء 27 12

الخرطوم 42 29

طرابلس 30 19

تونس 27 16

الجزائر 23 14

الرباط 22 12

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-



المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 23 10

إسطنبول 24 15

إسلام آباد 37 23

نيودلهى 38 27

جاكرتا 33 25

بكين 31 15

كوالالمبور 34 24

طوكيو 25 16

أثينا 26 14

روما 24 16

باريس 19 09

مدريد 19 08

برلين 20 10

لندن 15 06

مونتريال 15 07

موسكو 15 06

نيويورك 19 10

واشنطن 22 12

نواكشوط 31 22

أديس أبابا 25 13