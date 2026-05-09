قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأوكراني يعلن مقتل وإصابة 1080 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة
مشروع قانون الأسرة الجديد.. حبس المأذون المخالف وإلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا
رئيس اللجنة العلمية لكورونا: فيروس هانتا موجود منذ عقود وانتقاله بين البشر ضعيف جدًا
تأجيل النطق بالحكم على المتهم بالتعدي على طفلة يتيمه جنسيا ومحاولة قلع عينيها بالشرقية
قرب الـ 7 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21
لبنى عسل: افتتاح مقر جامعة سنجور الجديد يؤكد مكانة مصر الحضارية
ماكرون: فرنسا تبني شراكة استراتيجية مع القاهرة لبناء مستقبل إفريقيا وإعادة توحيد المتوسط
قيادي بحزب الجيل: القمة المصرية الفرنسية تكرس الاستقرار المصري كضمانة لأمن أوروبا
فيديو رومانسي يجمع أحمد العوضي ويارا السكري يثير الجدل مجددا.. وشيرين عبد الوهاب تدخل على الخط بأغنية تباعا تباعا
زيادة أكثر من 100 جنيه في الكيلو.. قفزات مفاجئة في أسعار الأسماك اليوم
بسبب المخالفات .. غلق وتشميع دار ضيافة للمرضى بالدقي .. صور
أنجبت عمر الشريف ويوسف شاهين.. ماكرون: الإسكندرية جنة البحر المتوسط ومهد الحضارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد حار نهارا.. والعظمى بالقاهرة 33

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد يوم غد، الأحد، طقسا حارا الى شديد الحرارة على الأغلب الأنحاء، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية نهارا، ومائلا للبرودةليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأن تنشط الرياح على اغلب الانحاء وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظات شمال الصعيد والوادي الجديد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط يتوقع الخبراء أن تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر واتجاه الرياح: شمالية غربية الى جنوبية شرقية، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وأن بتراوح ارتفاع الموج بين كترين و2.5. متر، واتجاه الرياح : شمالية غربية.

كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة خليج السويس معتدلة إلى مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار، واتجاه الرياح: شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 19

العاصمة الادارية 33 18

6 أكتوبر 33 18

بنها 32 18

دمنهور 32 18

وادى النطرون 33 17

كفر الشيخ 30 18

بلطيم 28 17

المنصورة 32 17

الزقازيق 33 18

شبين الكوم 33 18

طنطا 32 17

دمياط 26 19

بورسعيد 27 20

الاسماعيلية 34 17

السويس 33 18

العريش 28 16

رفح 27 15

رأس سدر 32 17

نخل 31 14

كاترين 29 12

الطور 31 21

طابا 31 18

شرم الشيخ 34 23

الغردقة 33 20

الاسكندرية 28 18

العلمين 28 18

مطروح 26 17

السلوم 31 19

سيوة 35 20

رأس غارب 33 21

سفاجا 34 21

مرسى علم 33 22

شلاتين 32 23

حلايب 29 22

أبو رماد 32 21

مرسى حميرة 31 22

أبرق 32 23

جبل علبة 30 23

رأس حدربة 28 23

الفيوم 35 19

بني سويف 36 19

المنيا 36 19

أسيوط 37 20

سوهاج 38 21

قنا 39 23

الأقصر 39 23

أسوان 40 25

الوادى الجديد 38 23

أبو سمبل 39 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 40 30

المدينة 42 27

الرياض 39 25

المنامة 33 28

أبوظبى 37 28

الدوحة 39 29

الكويت 40 26

دمشق 29 14

بيروت 25 21

عمان 29 15

القدس 27 14

غزة 24 17

بغداد 36 21

مسقط 35 31

صنعاء 27 12

الخرطوم 42 29

طرابلس 30 19

تونس 27 16

الجزائر 23 14

الرباط 22 12

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 23 10

إسطنبول 24 15

إسلام آباد 37 23

نيودلهى 38 27

جاكرتا 33 25

بكين 31 15

كوالالمبور 34 24

طوكيو 25 16

أثينا 26 14

روما 24 16

باريس 19 09

مدريد 19 08

برلين 20 10

لندن 15 06

مونتريال 15 07

موسكو 15 06

نيويورك 19 10

واشنطن 22 12

نواكشوط 31 22

أديس أبابا 25 13

طقس الأنحاء نهارا ليلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

الأهلي

كيف يفكر الأهلي لإنهاء أزمة الرواتب الكبيرة؟ وأزمة بسبب هوية مدير الكرة الجديد .. اعرف القصة كاملة

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

ترشيحاتنا

مدبولي

رئيس الوزراء يصل القاهرة بعد مشاركته في مراسم حفل تنصيب الرئيس الجيبوتي

المشاركون في الحلقة النقاشية

البيطريين: الأمن الغذائي يبدأ من المزرعة وينتهي على مائدة المواطن

وزير السياحة والآثار

مبعوث أمريكا للسياحة: تجربة زيارة أهرامات الجيزة ستظل عالقة في الذاكرة

بالصور

بإطلالة ناعمة.. فرح شعبان تخطف الأنظار عبر إنستجرام

فؤح شعبان
فؤح شعبان
فؤح شعبان

خبراء يحذرون: فترة الحضانة الطويلة لفيروس هانتا تجعله أكثر انتشارا

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

بدل البنزين .. أول محطة شحن سيارات كهربائية للأطفال في الحدائق والغرف

سيارة أطفال
سيارة أطفال
سيارة أطفال

رئيس مياه الشرقية يستقبل مستشار رئيس الوزراء ويستعرض موقف المشروعات ويتفقدان عدد من المواقع .. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

الشهيد نقيب محمد أبو غزالة

حكاية بطل.. لأول مرة قصة استشهاد نقيب محمد أبو غزالة| فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد