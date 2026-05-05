انخفاض الحرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء 5 مايو

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على عدد من المناطق، وفقًا لآخر صور الأقمار الصناعية التي تتابعها الهيئة بشكل مستمر.

سقوط أمطار

وأوضحت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية، أن السحب تمتد إلى مناطق من السواحل الشمالية وأجزاء من الوجه البحري، مع وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق خلال الساعات المقبلة.

وأكدت الهيئة أن عمليات المتابعة والرصد الجوي مستمرة على مدار الساعة لمتابعة تطورات الحالة الجوية، مطالبة المواطنين بمتابعة التحديثات الرسمية الخاصة بالطقس.