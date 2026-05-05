استمرار انخفاض الحرارة مصحوب بعواصف وأمطار | الطقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء، محذرة من استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع ظهور ظواهر جوية تؤثر بشكل مباشر على حركة الملاحة البحرية.

حالة الطقس اليوم في مصر

وفقاً لـ هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يشهد أجواءً مائلة للبرودة إلى باردة في الصباح الباكر، تتحول إلى مائلة للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما تظل حارة على جنوب الصعيد، وتعود لتصبح مائلة للبرودة إلى باردة ليلاً.

وتسجل درجات الحرارة اليوم المتوقعة بمختلف المناطق، ما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 12.

السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 13.

شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17.

نشاط الرياح واضطراب الملاحة غدا

حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين (40 إلى 50) كم/ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى (2 إلى 3) أمتار.

كما ينشط هبوب الرياح على أغلب الأنحاء بسرعة تتراوح بين (30 إلى 40) كم/ساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وحول الظواهر الجوية والأمطار، المتوقعة خلال الطقس اليوم، أشار بيان هيئة الأرصاد، إلى استمرار فرص سقوط الأمطار كالتالي:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً): على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وتتكون الشبورة المائية، في الصباح الباكر (من 4 إلى 8 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.