ماذا تشتري لك 5 جنيهات إنترنت في 2026.. أرخص باقة في مصر

في وقت تشهد فيه خدمات الاتصالات زيادات سعرية متتالية، بدا طرح باقة محمول بقيمة 5 جنيهات خطوة لافتة داخل سوق يعتمد بشكل متزايد على الإنترنت في تفاصيل الحياة اليومية، من الدراسة والعمل إلى الترفيه والتواصل الاجتماعي.

ووفق التعديلات الجديدة، أصبحت الفئة الأقل سعرًا تمنح المستخدم 80 وحدة أو ميجابايت لمدة يومين، بدلًا من أن تبدأ الباقات من مستويات أعلى كانت تصل إلى 13 جنيهًا. ويعكس ذلك محاولة للحفاظ على حد أدنى من الشمول الرقمي للفئات الأقل استخدامًا أو أصحاب الاستهلاك المحدود.

لكن السؤال الأهم: ماذا يمكن أن تفعل فعليًا بـ5 جنيهات إنترنت في 2026؟

عمليًا، تكفي هذه الباقة لاستخدامات بسيطة وسريعة، مثل تصفح تطبيقات المراسلة، وإرسال بعض الرسائل الصوتية، ومتابعة الخرائط، أو تصفح الأخبار لفترات محدودة. كما يمكنها تشغيل تطبيقات التعليم أو الخدمات الحكومية الأساسية بشكل مؤقت، خاصة بعد إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا حتى بعد انتهاء الباقة.

في المقابل، تبدو الباقة بعيدة عن تغطية الاستخدام المكثف الذي أصبح شائعًا حاليًا، مثل مشاهدة الفيديوهات القصيرة أو البث المباشر أو الألعاب الإلكترونية، وهي الأنشطة التي تستهلك كميات كبيرة من البيانات يوميًا.

ويأتي ذلك في وقت ارتفع فيه استخدام الإنترنت الأرضي بنسبة 36% خلال عام واحد، مع زيادة مستمرة في الضغط على الشبكات نتيجة التوسع في المحتوى المرئي والعمل الرقمي والتطبيقات الذكية.

كما تعكس هذه الفئة الجديدة تحول الإنترنت من خدمة ترفيهية إلى ضرورة يومية، ما يدفع الجهات التنظيمية لمحاولة تحقيق توازن بين ارتفاع تكاليف التشغيل من جهة، وضمان استمرار الوصول للخدمة بأسعار منخفضة من جهة أخرى.