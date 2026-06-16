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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«ممكن» الحلقة 14.. مواجهة نارية بين ملك وكريم

مسلسل ممكن
مسلسل ممكن
أحمد إبراهيم

شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل «ممكن» تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، حيث واصلت النجمة نادين نسيب نجيم تقديم أداء درامي قوي في شخصية «نور»، مؤكدة قدرتها على الانتقال بين مشاعر القوة والانكسار، وهو ما جعل الجمهور يشيد بحضورها الطاغي وجاذبيتها التي جعلتها تُلقب لدى محبيها بـ«مونيكا بيلوتشي العرب».

أحداث مسلسل “ممكن” 

بدأت الحلقة بمواجهة نارية بين ملك وكريم، بعدما اكتشفت الحقيقة الصادمة بأن كريم هو المسئول عن تسريب صور زياد في الملهى الليلي، لتنهار ثقتهما بعد أن اعترف أن دافعه كان الغيرة وحبه لها، لكن ملك رفضت تبريراته واعتبرت ما فعله خيانة لا تُغتفر.

وفي خط درامي آخر، أثبتت نور قوة شخصيتها عندما رفضت محاولة مازن استغلالها في عمل جديد، وواجهته بحسم، لتؤكد أنها أصبحت أكثر قدرة على اتخاذ قراراتها وحماية حياتها من أخطاء الماضي.

كما مرت شخصية زياد بمرحلة صعبة بعد فتح تحقيق رسمي في قضية العملية الطبية، وسط شكوك بوجود مؤامرة ضده، لكن نور وقفت إلى جانبه وقدمت له الدعم النفسي في واحد من أكثر مشاهد الحلقة صدقًا وتأثيرًا، لتزداد مشاعر التقارب بينهما.

ولم تخل الحلقة من اللحظات الإنسانية، إذ عاشت نور فرحة شراء سيارتها الجديدة وتواصلها مع أسرتها، بينما كشفت سلمى عن تفاصيل مؤلمة من ماضيها في مشهد مؤثر حصد تعاطف الجمهور.

وجاءت نهاية الحلقة بمفاجأة مشوقة، بعدما فوجئت نور بوجود دانية، شقيقة زياد، في مكان عملها الجديد عند روان، لتترك الأحداث الجمهور أمام العديد من التساؤلات حول ما ستكشفه المواجهة المقبلة.

موعد عرض مسلسل "ممكن"

يعرض مسلسل "ممكن" يوميًا عبر منصة "MBC شاهد" في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل.

أبطال مسلسل "ممكن"

يضم العمل نخبة من النجوم، أبرزهم نادين نسيب نجيم، ظافر العابدين، زينة مكي، ألان سعادة، أنجو ريحان، روديغ سليمان، مروى خليل، جورج شلهوب، إلى جانب عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف.

المسلسل من إنتاج صباح إخوان صادق الصباح، وتأليف مجدي أمين ومنى الشيمي، وإخراج أمين درة.

مسلسل ممكن الفنان ظافر العابدين ظافر العابدين الفنانة نادين نجيم نادين نجيم

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