شبانة: مشهد الجماهير في العاصمة الإدارية تاريخي.. ولم يحدث في أي مكان بالعالم

أكد الإعلامي محمد شبانة أن تجمع الجماهير المصرية في العاصمة الإدارية لمتابعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 كان مشهدًا غير مسبوق على مستوى دعم المنتخبات في البطولة.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "جماهير مصر كانت مجتمعة في العاصمة الإدارية لمشاهدة مباراة بلجيكا في كأس العالم، وهذا المشهد لم نره في أي مكان في العالم".

وأضاف: "لا يوجد منتخب يشارك في كأس العالم تُجمع جماهيره بهذا الشكل، وهو مشهد مبهج ورائع وجميل للغاية".

وتابع: "نُشيد بالقائمين على التنظيم على هذا الشكل المميز والخدمة المقدمة للجماهير، حيث إن المكان مفتوح ومتاح لأي شخص يريد الحضور في العاصمة الإدارية".