الزمالك: تنسيق حكومي وبرلماني أسهم في حل أزمة أرض النادي.. وتعاون واسع بين مؤسسات الدولة

قال حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إن حل أزمة أرض النادي جاء نتيجة تعاون وتنسيق كامل بين مختلف مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن جميع الجهات عملت في إطار من التكامل للوصول إلى حل نهائي للأزمة.



الوصول إلى حلول عملية

وأوضح لبيب أن الفترة الأخيرة شهدت جهودًا مكثفة ومشتركة من عدد من المسؤولين، مشيرًا إلى الدور البارز لكل من وزير الشباب والرياضة، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة رندة المنشاوي، إلى جانب الأستاذ مهاب نبيل، مؤكدًا أنهم عملوا كفريق واحد من خلال اجتماعات مكثفة وصعبة للوصول إلى حلول عملية.



وأضاف أن هذا الفريق نجح في بلورة حلول واقعية تمثل مخرجًا رسميًا وسليمًا للأزمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وفي الوقت نفسه دعم نادي الزمالك باعتباره كيانًا رياضيًا وجماهيريًا كبيرًا.



وأشار رئيس الزمالك إلى أن هناك أيضًا دورًا مهمًا للمهندس محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الذي ساهم في التنسيق والمتابعة البرلمانية للملف، بما دعم جهود الوصول إلى الحل النهائي.

قوة مؤسسات الدولة

وأكد لبيب أن ما تم يعكس قوة مؤسسات الدولة وقدرتها على العمل بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجهات المختلفة كان عنصرًا حاسمًا في إنهاء الأزمة.

حل عادل ومنظم للملف

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تقديره الكامل لكل من شارك في حل الأزمة، معربًا عن فخره بما وصفه بحالة التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة المصرية، والتي أسهمت في الوصول إلى حل عادل ومنظم للملف.