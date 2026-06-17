رئيس الزمالك: توجيهات الرئيس السيسي حسمت أزمة أرض النادي.. وتقدير كامل لتعاون مؤسسات الدولة

قال الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إنه يتوجه بالشكر باسم أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي داخل مصر وخارجها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لتوجيهاته الحاسمة التي ساهمت في إنهاء أزمة أرض النادي.

التعاون بين مؤسسات الدولة

وأوضح لبيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي والمذاع عبر قناة صدى البلد أن ما جرى خلال الفترة الماضية يعكس حالة من التعاون المتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة المصرية، والتي عملت على معالجة الأزمة بشكل جاد ومنظم، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وفي الوقت نفسه دعم كيان نادي الزمالك وتاريخه وجماهيره.



وأشار رئيس الزمالك إلى أن أزمة أرض النادي ممتدة منذ أكثر من 20 عامًا، وكانت تمثل أحد الملفات المعقدة التي حاولت عدة جهات حلها على مدار السنوات الماضية، مع التأكيد على ضرورة الوصول إلى حل يحفظ حقوق الدولة ويخدم المصلحة العامة.

حسم الملف بشكل نهائي

وأضاف أن ما تم مؤخرًا جاء نتيجة تدخل وتوجيهات القيادة السياسية، وهو ما أدى إلى حسم الملف بشكل نهائي عبر تنسيق كامل بين جميع الأطراف المعنية داخل الدولة.



ووجه لبيب الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعته المستمرة لهذا الملف، مؤكدًا أن الحكومة كان لها دور مهم في دعم جهود الحل والتنسيق بين الجهات المختلفة.

الحفاظ على حقوق الدولة

وأكد رئيس الزمالك أن النادي يقدر كل الجهود التي بُذلت لحل الأزمة، مشيرًا إلى أن الهدف المشترك كان دائمًا هو الحفاظ على حقوق الدولة وفي الوقت نفسه دعم النادي باعتباره مؤسسة رياضية وجماهيرية كبرى تمثل ملايين المشجعين داخل مصر وخارجها.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد استقرارًا أكبر داخل النادي، بما يتيح له التركيز على تطوير أنشطته ومشروعاته المستقبلية.