بمشاركة قوية للزمالك.. انطلاق بطولة الاتحاد المصري لتنس الطاولة من مقر نادي اتحاد الشرطة

انطلقت منذ قليل بطولة الاتحاد المصري لتنس الطاولة وتستمر لمدة 3 أيام، ويستضيفها نادي اتحاد الشرطة، بمشاركة واسعة من الأندية في منافسات فردي الأمل تحت 11 سنة، في إطار اكتشاف وصقل المواهب الناشئة.

ويشارك نادي الزمالك بفريق مميز من اللاعبات الناشئات، يضم كلًا من:

سيا هيثم شعبان، زينة أيمن فاروق، كوثر محمود، جوانا محمد، فايدة هاني، ولبنى عبد العزيز، حيث يخوض الفريق منافسات قوية ضمن مجموعات البطولة أمام لاعبات أندية الجزيرة، المشروع القومي بدمياط، جزيرة الورد، إلى جانب عدد من الفرق المنافسة.

كما يتكون الجهاز الفني لنادي الزمالك من كابتن أحمد حلمي مديرًا للجهاز، وكابتن مصطفى محمود مدير قطاع الناشئين، ويضم الجهاز التدريبي كلًا من محمد ممتاز، حسام خطاب، خالد أبو العينين، إبراهيم عبد الفتاح، وماريو جورج.

ويأمل الجهاز الفني في تحقيق نتائج مميزة خلال البطولة، في ظل الاعتماد على مجموعة من العناصر الواعدة التي تمثل مستقبل تنس الطاولة داخل القلعة البيضاء.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك في منطقة 6 أكتوبر بتوجيه من القيادة السياسية بالإسراع في إنهاء إجراءت تخصيص مساحة ارض له في منطقة مميزة بمدينة ٦ أكتوبر بالجيزة ، على ان يقوم النادي بتقديم مشروع متكامل هندسيا وماليا و قانونيا لاستغلالها