أحمد حسن يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع مدرب أجنبي

كشف نجم منتخب مصر السابق أحمد حسن، عن آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن في منشوره: “مصدر.. لا توجد مفاوضات بين الزمالك وأي مدرب أجنبي.”

ويأتي هذا التصريح في ظل حالة الجدل التي تشهدها الساحة الرياضية خلال الفترة الحالية، بشأن هوية المدير الفني الذي سيتولى قيادة الزمالك استعدادًا للموسم الجديد، مع تداول العديد من الأنباء حول دخول النادي في مفاوضات مع مدربين أجانب.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من نادي الزمالك بشأن حسم ملف المدير الفني الجديد، بينما تستمر التكهنات حول هوية المدرب المنتظر.