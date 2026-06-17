كأس العالم.. هيرفي رينارد يوجّه رسالة قوية للاعبي تونس قبل مواجهة اليابان

قاد هيرفي رينارد، المدير الفني الجديد لمنتخب تونس، أولى حصصه التدريبيّة مع "نسور قرطاج" في إطار الاستعداد للمواجهة الثانية ضد اليابان المقررة الأحد المقبل ضمن منافسات المجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم 2026، المُقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا ومكسيك.

وخلال تصريحاته، أكّد رينارد أنّه أوصى اللاعبين بحتمية طي هزيمة مباراة السويد والتركيز على لقاء اليابان، من أجل تقديم أداء مشرف.

وقال المدرب الفرنسي: لم أتردد في قبول عرض تدريب المنتخب التونسي حال التواصل معي، وهو عرض أسعدني كثيرًا، وقد تحدثت مع اللاعبين حال وصولي إلى مقر الإقامة بمدينة مونتيري المكسيكية ودعوتهم إلى نسيان الهزيمة ضدّ السويد ورفع الرأس، من أجل تمثيل الراية التونسية أحسن تمثيل في مباراة اليابان من خلال التركيز على اللقاء المرتقب وتقديم مردود مشرف.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم، أعلن عن تعيين المدرب الفرنسي المخضرم هيرفي رينارد مديراً فنيًا جديدًا للمنتخب الوطني حتّى نهاية كأس العالم 2026. وينصّ الاتّفاق على فتح المفاوضات بعد نهاية المشاركة في كأس العالم، من أجل تعاون طويل المدى بناء على أهداف رياضية محددة.

وجاء هذا القرار السريع والطارئ لإنقاذ مشوار "نسور قرطاج" في المونديال، وذلك عقب إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب السابق صبري لموشي، على خلفية الخسارة القاسية للمنتخب أمام السويد (5-1) في افتتاح مشواره في المونديال.