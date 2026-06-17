بتوجيهات رئاسية.. انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك في منطقة 6 أكتوبر بتوجيه من القيادة السياسية بالإسراع في إنهاء إجراءت تخصيص مساحة ارض له في منطقة مميزة بمدينة ٦ أكتوبر بالجيزة ، على ان يقوم النادي بتقديم مشروع متكامل هندسيا وماليا و قانونيا لاستغلالها .



يأتي ذلك التخصيص في ضوء حرص الدولة على تعزيز الدور الهام للأندية الرياضية خاصة الشعبية منها في دعم القيم الإنسانية الرفيعة و التنشئة الاجتماعية السليمة و اكتشاف المواهب الرياضية.

وثمن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة التعاون البناء بين كافة مؤسسات الدولة و نادي الزمالك للوصول إلى أفضل الحلول بشأن إقامة فرعه الجديد في منطقة ٦ أكتوبر بمحافظة الجيزة، مؤكدا أن هذا التخصيص جاء بناء على دراسات فنية و تخطيطية متكاملة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهدف تعظيم الاستفادة من المشروع وتوفير المقومات اللازمة لتلبية احتياجات الاعضاء وجماهير النادي.