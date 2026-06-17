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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مجدي بدران يحذر من "حساسية شهر العسل": قنابل خفية داخل الشقق الجديدة تهدد الجهاز التنفسي

مجدي بدران
مجدي بدران
محمد البدوي

حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من وجود عوامل بيئية داخل بعض الشقق الجديدة أو الوحدات السكنية المستأجرة قد تتسبب في ظهور أعراض الحساسية ومشكلات الجهاز التنفسي، موضحًا أن الانتقال إلى منزل جديد لا يعني دائمًا بيئة صحية خالية من مسببات الحساسية.

الانتقال إلى شقة جديدة

وأوضح بدران خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد2"، أن بعض الأشخاص قد يصابون بما وصفه بـ"حساسية شهر العسل" بعد الانتقال إلى شقة جديدة، نتيجة التعرض لبقايا مواد البناء والتشطيب مثل الأسمنت والجبس والدهانات والغراء، بالإضافة إلى الغبار المتراكم وروائح الأخشاب والأثاث الجديد، خاصة مع ضعف التهوية.

فرحة الانتقال إلى منزل جديد

وأشار إلى أن فرحة الانتقال إلى منزل جديد قد تصاحبها أحيانًا مخاطر صحية غير ظاهرة، حيث يمكن أن تؤدي الملوثات الموجودة داخل المكان إلى ظهور أعراض مثل العطس والحكة وانسداد الأنف وتهيج العين وصعوبة التنفس، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة للحساسية.

وأضاف أن الشقق التي سبق استخدامها أو التي مر عليها أكثر من مستأجر قد تحتوي على ما وصفه بـ"قنابل موقوتة للحساسية"، بسبب تراكم الأتربة أو وجود بقايا حشرات مثل الصراصير، التي قد تترك مخلفات تسبب مشكلات صحية حتى بعد اختفائها بفترات طويلة.

ظهور أعراض الحساسية

وأوضح بدران أن مخلفات الصراصير قد تظل عالقة داخل الأدراج والدواليب والشقوق الصغيرة، وعند تحريكها أثناء التنظيف قد تنتشر في الهواء وتؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية أو تهيج الجهاز التنفسي.

وأكد أن الأطفال من أكثر الفئات التي قد تتأثر بهذه المسببات، نظرًا لقضاء وقت طويل داخل المنزل، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتنظيف الشقق الجديدة أو المستأجرة بطريقة صحيحة قبل السكن.

استخدام المياه والمنظفات المناسبة

ونصح بضرورة الاعتماد على التنظيف الرطب باستخدام المياه والمنظفات المناسبة بدلًا من الكنس الجاف، لأن الكنس قد يؤدي إلى إثارة الغبار ونشر مسببات الحساسية في الهواء، مؤكدًا أن التهوية الجيدة للمكان قبل الإقامة به تعد خطوة أساسية للحفاظ على صحة الجهاز التنفسي.

مجدي بدران الشقق الجديدة الدكتور مجدي بدران

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