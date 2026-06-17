حسين لبيب يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك: انتهاء أزمة أرض أكتوبر وتخصيص 65 فدانًا لمستقبل النادي

أعلن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انتهاء أزمة أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، والتي ظلت عالقة لأكثر من عقدين، مؤكدًا أن الملف وصل إلى مرحلة الحل النهائي بدعم وتوجيهات من مؤسسات الدولة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والاستثمار داخل القلعة البيضاء.

انتهاء المهلة القانونية

وأوضح لبيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مجلس الإدارة واجه تحديات كبيرة منذ توليه المسؤولية، وكان ملف الأرض من أكثر القضايا تعقيدًا وإلحاحًا، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية وسحب الأرض.

الكيانات الرياضية الوطنية

وأشار إلى أن أهمية الملف استدعت تدخل الدولة، مؤكدًا أن نادي الزمالك أحد الكيانات الرياضية الوطنية الكبرى، وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعبت دورًا حاسمًا في الوصول إلى حل نهائي للأزمة التي استمرت لأكثر من 20 عامًا.

حقوق النادي ومصالح أعضائه

ووجه رئيس الزمالك الشكر للرئيس السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، والجهات المعنية كافة، مؤكدًا أن الحل الذي تم التوصل إليه راعى حقوق الدولة المصرية بالكامل، وفي الوقت نفسه حافظ على حقوق النادي ومصالح أعضائه وجماهيره.

وأضاف أن هناك تعاونًا كبيرًا بين مختلف مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الإسكان والجهات التشريعية المختصة، من أجل الوصول إلى مخرج قانوني وتنفيذي يضمن استقرار النادي ومستقبله.

وكشف لبيب أن الزمالك سيحصل على قطعة أرض بديلة بمساحة 65 فدانًا في موقع متميز بجوار مستشفى مجدي يعقوب، مؤكدًا أن المشروع الجديد سيمثل فرصة مهمة لتحقيق الاستدامة المالية للنادي من خلال مشروعات استثمارية تسهم في توفير موارد إضافية ودعم مسيرة التطوير.

التفاصيل الخاصة بالأرض

وأوضح أن مجلس الإدارة يمتلك التصورات الهندسية والإجراءات القانونية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع، مشددًا على أن النادي سيعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال الفترة المقبلة للكشف عن جميع التفاصيل الخاصة بالأرض الجديدة وخطط استغلالها.

واختتم لبيب تصريحاته برسالة طمأنة لجماهير الزمالك، مؤكدًا أن الحل يليق بتاريخ النادي ومكانته، وأن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات مهمة من شأنها تعزيز موارد الزمالك ووضعه على الطريق الصحيح نحو مستقبل أكثر استقرارًا ونجاحًا.