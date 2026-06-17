الشباب والرياضة: مرونة من الأوقاف لحل أزمة 50 ألف متر بنادي الزمالك.. وطرح حلول نهائية خلال أيام

قال الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة الأوقاف المصرية؛ للوصول إلى حل نهائي لملف المساحات محل الخلاف داخل نادي الزمالك، مؤكدًا وجود مرونة كبيرة من هيئة الأوقاف وتوجيهات واضحة من وزير الأوقاف لدراسة بدائل مناسبة.

انتهاء ملكيته الكاملة

وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن نادي الزمالك من المتوقع أن يسدد القسط الأخير خلال الشهر المقبل، بما يمهد لانتهاء ملكيته الكاملة لنحو 90 ألف متر داخل أرض النادي.



وأضاف أن المساحة المتبقية والبالغة نحو 50 ألف متر ما زالت تحت ولاية هيئة الأوقاف المصرية، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 3 إلى 4 حلول مطروحة يتم دراستها حاليًا بين نادي الزمالك ووزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة.



وأكد أن جميع الأطراف تتعامل بمرونة كبيرة للوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن بين حقوق الدولة واحتياجات النادي، موضحًا أن الأيام المقبلة قد تشهد التوصل إلى حل نهائي يتم عرضه رسميًا على وزارة الأوقاف لاعتماده.

الاستقرار القانوني والإداري

وشدد على أن الهدف هو إنهاء هذا الملف بشكل كامل بما يضمن الاستقرار القانوني والإداري لنادي الزمالك، ويفتح الباب أمام حل باقي الملفات المرتبطة بأرض النادي بشكل نهائي.