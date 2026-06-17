رئيس الزمالك: نعمل على حل شامل للأزمات وخطة دعم الفريق.. ولا نية لبيع النجوم والتركيز على البطولات

قال الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إن مجلس الإدارة يعمل حاليًا على عدة محاور متوازية تشمل الجوانب الإنشائية وحل الأزمات المالية والإدارية، إلى جانب دعم الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

حل مختلف المشكلات

وأوضح لبيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي أن هناك جهودًا مستمرة لحل مختلف المشكلات التي يواجهها النادي، سواء المتعلقة بالالتزامات المالية أو العقود أو ملفات الشراكة والرعاية، مؤكدًا أن العمل يجري بشكل متكامل من أجل استقرار المنظومة بالكامل.



فريق قادر على المنافسة

وفيما يتعلق بملف اللاعبين، شدد رئيس الزمالك على أنه لا توجد نية لبيع أي من نجوم الفريق بهدف معالجة الأزمات، موضحًا أن فلسفة النادي تقوم على بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق البطولات، وليس التفريط في العناصر الأساسية.



وأشار إلى أن إدارة النادي تدرس دائمًا أفضل السبل لتحقيق الأهداف الرياضية، سواء من خلال تدعيم الفريق أو الحفاظ على القوام الأساسي، بما يتماشى مع طموحات الجماهير في المنافسة على البطولات المحلية والقارية، وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا.



وأضاف أن الزمالك نادٍ بطولات بطبيعته وتاريخه، وأن الهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو استعادة الاستقرار الفني والمالي، بما يضمن العودة بقوة إلى منصات التتويج.

مصلحة الفريق الفترة المقبلة

وفيما يخص الجهاز الفني، أوضح لبيب أن الأمور لا تزال قيد الدراسة، مشيدًا بدور الكابتن معتمد جمال باعتباره أحد أبناء النادي، ومؤكدًا استمرار تقييم المرحلة الفنية بما يحقق مصلحة الفريق في الفترة المقبلة.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس الإدارة يعمل بروح الفريق الواحد، وأن التركيز منصب على إعادة الزمالك إلى مكانته الطبيعية كمنافس قوي على جميع البطولات.