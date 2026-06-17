الزمالك: الدولة منحت فرصة جديدة مشروطة لإنهاء الأزمة.. ومشروع استثماري يحقق استدامة مالية للنادي

قال الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، إن الدولة المصرية منحت النادي فرصة جديدة لحل أزمته، مشيرًا إلى أن هذه الفرصة تأتي في إطار واضح ومشروط يتطلب جاهزية كاملة من النادي على المستويين المالي والقانوني، مع الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات المتفق عليها.

استيفاء جميع المتطلبات اللازمة

وأوضح لبيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي أن نادي الزمالك جاهز تمامًا لهذه المرحلة، مؤكدًا أن الإدارة تعمل على استيفاء جميع المتطلبات اللازمة للتحرك في إطار الاتفاق، بما يضمن تنفيذ الحل بالشكل الأمثل وبما يحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة المصرية كاملة.

دعم النادي وعدم الإضرار به

وأكد رئيس الزمالك أن الدولة تعاملت مع الملف بحرص شديد، وراعت في الوقت ذاته دعم النادي وعدم الإضرار به، مشيرًا إلى أن الحل الحالي يعكس رغبة حقيقية في وضع النادي على طريق الاستقرار المالي والإداري.

وضع نادي الزمالك

وأضاف أن ما تم التوصل إليه يمثل خطوة مهمة نحو وضع نادي الزمالك في موقع أكثر استقرارًا، بما يحقق له الوصول إلى “بر الأمان” بعد سنوات طويلة من التحديات المالية.



وأشار إلى أن الحل يتضمن جانبًا استثماريًا سيتم من خلاله إطلاق مشروع يهدف إلى دعم موارد النادي بشكل مستدام، بما يسهم في إنهاء الأزمات المالية المتراكمة وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته خلال السنوات المقبلة.



واختتم رئيس الزمالك تصريحاته بالتأكيد على التزام النادي الكامل بتنفيذ بنود الاتفاق، والعمل وفق إطار قانوني ومالي منظم، معربًا عن تفاؤله بأن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا كبيرًا في مسار النادي على المستويين الاقتصادي والإداري.