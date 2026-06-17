الشباب والرياضة: الزمالك قدم دراسة تفصيلية بشان إنشاءات أرض 6 أكتوبر

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل انتهاء أزمة أرض نادي الزمالك في منطقة 6 أكتوبر.

وقال محمد الشاذلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»: «كل الشكر للرئيس السيسي على توجيهاته لإنهاء أزمة نادي الزمالك».

وتابع محمد الشاذلي: «هناك توجيه رئاسي صريح بضرورة إنهاء أزمة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر، ووضع حل نهائي متكامل يضمن استدامة مشروع أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر».

وأكمل محمد الشاذلي: «تحمل مجلس إدارة نادي الزمالك ضغوطًا جماهيرية وأزمات مالية كثيرة من أجل حل أزمة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر».

ولفت محمد الشاذلي إلى أنه «تم تقديم دراسة تفصيلية من الزمالك تتضمن الضمانات والالتزامات المالية والإدارية الخاصة بحفظ حقوق الدولة، والتزامات الزمالك تجاه أرض 6 أكتوبر، ومعدلات الإنشاءات والمرافق الرياضية، والجوانب الاستثمارية».