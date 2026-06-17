قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء توضح كيفية السلام على الموتى وهل يشعرون بالأحياء؟
أول تعليق من محمد صلاح عبد الفتاح بعد واقعة منعه من دخول الترسانة
تحذير عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن تناول السكر
بسبب شحنة عاطفية.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجأة في واقعة طبيبة مستشفى الشاطبي
حسين لبيب: الزمالك لا يبحث عن البيع والشراء فقط.. ومعتمد جمال من أبناء النادي الأوفياء | فيديو
النيابة عن واقعة مستشفى الشاطبي: الطبيبة المذكورة منقطعة منذ 6 سنوات وتعاني من مرض نفسي
أسعار الذهب في السعودية اليوم .. وعيار 24 يسجّل 526 ريالاً
حسين لبيب يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك: انتهاء أزمة أرض أكتوبر وتخصيص 65 فدانًا لمستقبل النادي
من غزة إلى بروكسل.. شكوى جنائية تطارد قناصا إسرائيليا متهما باستهداف صحفي
أيام قليلة .. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط
الشباب والرياضة: مرونة من الأوقاف لحل أزمة 50 ألف متر بنادي الزمالك.. وطرح حلول نهائية خلال أيام
بسبب التلاعب بالمباريات.. اعتقال لاعب كوت ديفوار قبل كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الشباب والرياضة: فرع الزمالك الجديد بأكتوبر مشروع استثماري يحقق الاستدامة المالية للنادي

الزمالك
الزمالك
محمد البدوي

قال الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن مشروع فرع نادي الزمالك الجديد بمدينة أكتوبر يُقام على مساحة 65 فدانًا في موقع مميز، ويُعد من المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف دعم النادي ماليًا واستثماريًا خلال السنوات المقبلة.

استصدار التراخيص  

وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المرحلة الحالية تشهد إجراءات استصدار التراخيص الخاصة بالأعمال الإنشائية، والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال مدة تتراوح حتى 6 أشهر، بالتنسيق الكامل بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الشباب والرياضة.

مراحل الاعتماد والتخطيط

وأشار إلى أن وزارة الإسكان تشارك في مراجعة جميع التفاصيل الفنية الخاصة بالمشروع، بما يشمل نسب البناء، ومساحات المرافق الرياضية، وحجم الاستثمارات المقرر تنفيذها داخل الفرع الجديد، إلى جانب متابعة دقيقة لكافة مراحل الاعتماد والتخطيط العمراني.


وأضاف أن التصور النهائي للمخطط العام للمشروع سيتم الانتهاء منه خلال الأشهر المقبلة، على أن يتضمن تحديدًا دقيقًا لطبيعة الاستثمارات والملاعب والمنشآت الرياضية والمرافق الخدمية، بما في ذلك المكونات التجارية المحتملة داخل النادي.

 حجم الإنشاءات والتفاصيل 

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن حجم الإنشاءات والتفاصيل التنفيذية سيتم تثبيتها ضمن تعاقدات تفصيلية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن وضوح الالتزامات بين جميع الأطراف قبل بدء التنفيذ الفعلي للمشروع.

وشدد على أن المشروع يمثل حلًا استثماريًا متكاملًا من شأنه دعم الاستدامة المالية لنادي الزمالك، عبر توفير موارد مالية جديدة تُسهم في معالجة عدد من التحديات والأزمات الحالية، خاصة المرتبطة بالالتزامات والعقود.

تطوير مختلف القطاعات

وأوضح أن العوائد المتوقعة من المشروع ستسهم في تعزيز قدرة النادي على الوفاء بالتزاماته المالية، ودعم استقراره الإداري والرياضي، بما يضمن استمرارية تطوير مختلف القطاعات داخل النادي خلال المرحلة المقبلة.

واختتم بأن المشروع يُعد أحد الحلول المستدامة التي تستهدف وضع نادي الزمالك على مسار استقرار طويل الأمد، من خلال دمج البعد الاستثماري مع البنية الرياضية والخدمية للنادي.

الزمالك نادي الزمالك محمد الشاذلي وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة القاهرة

تعذُّر ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة لبعض الطلاب رغم دفع الرسوم|والمديرية: "درجاتهم محجوبة"

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

ترشيحاتنا

المهندس حسام صادق

بشرى لمرضى الهيموفيليا.. التأمين الصحي الشامل: إتاحة العلاج وفق أحدث البروتوكولات العالمية

القمص أنطونيوس غطاس

الكنيسة الأسقفية في مصر تنعى القمص أنطونيوس غطاس

اجتماع اللجنة الإعلامية لنقابة أطباء الأسنان

حزمة خدمات للتواصل مع أطباء الأسنان ودعم العاملين بالخارج

بالصور

ترامب يشيد باتفاق كندا والصين لتنظيم واردات السيارات الكهربائية

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها

بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها
بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها
بملابس رياضية.. نسرين طافش تبرز رشاقتها

عيب فني.. حماية المستهلك تعلن استدعاء سيارات جيلي إمجراند

جيلي إمجراند
جيلي إمجراند
جيلي إمجراند

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها في إطلالة جديدة

أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن
أصغر منها.. غادة عادل و ابنتها يثران الجدل بجمالهن

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد