الشباب والرياضة: فرع الزمالك الجديد بأكتوبر مشروع استثماري يحقق الاستدامة المالية للنادي

قال الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن مشروع فرع نادي الزمالك الجديد بمدينة أكتوبر يُقام على مساحة 65 فدانًا في موقع مميز، ويُعد من المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف دعم النادي ماليًا واستثماريًا خلال السنوات المقبلة.

استصدار التراخيص

وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المرحلة الحالية تشهد إجراءات استصدار التراخيص الخاصة بالأعمال الإنشائية، والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال مدة تتراوح حتى 6 أشهر، بالتنسيق الكامل بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الشباب والرياضة.

مراحل الاعتماد والتخطيط

وأشار إلى أن وزارة الإسكان تشارك في مراجعة جميع التفاصيل الفنية الخاصة بالمشروع، بما يشمل نسب البناء، ومساحات المرافق الرياضية، وحجم الاستثمارات المقرر تنفيذها داخل الفرع الجديد، إلى جانب متابعة دقيقة لكافة مراحل الاعتماد والتخطيط العمراني.



وأضاف أن التصور النهائي للمخطط العام للمشروع سيتم الانتهاء منه خلال الأشهر المقبلة، على أن يتضمن تحديدًا دقيقًا لطبيعة الاستثمارات والملاعب والمنشآت الرياضية والمرافق الخدمية، بما في ذلك المكونات التجارية المحتملة داخل النادي.

حجم الإنشاءات والتفاصيل

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن حجم الإنشاءات والتفاصيل التنفيذية سيتم تثبيتها ضمن تعاقدات تفصيلية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن وضوح الالتزامات بين جميع الأطراف قبل بدء التنفيذ الفعلي للمشروع.

وشدد على أن المشروع يمثل حلًا استثماريًا متكاملًا من شأنه دعم الاستدامة المالية لنادي الزمالك، عبر توفير موارد مالية جديدة تُسهم في معالجة عدد من التحديات والأزمات الحالية، خاصة المرتبطة بالالتزامات والعقود.

تطوير مختلف القطاعات

وأوضح أن العوائد المتوقعة من المشروع ستسهم في تعزيز قدرة النادي على الوفاء بالتزاماته المالية، ودعم استقراره الإداري والرياضي، بما يضمن استمرارية تطوير مختلف القطاعات داخل النادي خلال المرحلة المقبلة.

واختتم بأن المشروع يُعد أحد الحلول المستدامة التي تستهدف وضع نادي الزمالك على مسار استقرار طويل الأمد، من خلال دمج البعد الاستثماري مع البنية الرياضية والخدمية للنادي.