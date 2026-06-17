الشباب والرياضة: مشروع فرع الزمالك بأكتوبر من أكبر المشروعات الاستثمارية

قال الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن مشروع فرع نادي الزمالك الجديد بمدينة أكتوبر لا يزال في مرحلة الدراسات والرسومات الهندسية والتفاصيل الفنية، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال شهر إلى شهرين، تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي.



شراكات مع القطاع الخاص

وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المشروع يتم العمل عليه وفق توجيهات واضحة، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب شراكات مع القطاع الخاص.

حجم الاستثمارات المتوقعة

وأكد أن حجم الاستثمارات المتوقعة داخل المشروع ضخم للغاية، وقد يصل إلى مستويات غير مسبوقة داخل نادي الزمالك، لافتًا إلى أن الدراسات الحالية تشير إلى أن المشروع سيكون من أهم، إن لم يكن أهم، المشروعات الاستثمارية في تاريخ النادي، لما يوفره من مدخلات مالية كبيرة.

التزامات جميع الأطراف وآليات التنفيذ

وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل عنصرًا أساسيًا في تنفيذ المشروع، إلى جانب وجود دراسة مالية وفنية شاملة تحدد التزامات جميع الأطراف وآليات التنفيذ، بما يضمن استدامة المشروع وعدم تعرضه لأي تعثر مستقبلي.

التفاصيل الخاصة بالإنشاءات

وأضاف أن التصور النهائي للمشروع سيتم الانتهاء منه قريبًا، ليشمل جميع التفاصيل الخاصة بالإنشاءات والملاعب والمرافق الرياضية والمكونات الاستثمارية، موضحًا أن الأرقام النهائية وحجم الاستثمارات سيتم تثبيتها بعد انتهاء الدراسات الفنية.



وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن المشروع يستهدف دعم الاستقرار المالي لنادي الزمالك بشكل جذري، عبر توفير موارد مالية مستدامة تسهم في حل جزء كبير من الأزمات الحالية، وتمكين النادي من الوفاء بالتزاماته خلال الفترة المقبلة.



واختتم بأن المرحلة المقبلة ستشهد إعلان تفاصيل أوضح بعد اكتمال الدراسات، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مستقبل النادي على المستويين الرياضي والاستثماري.