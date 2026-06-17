ترامب: نستطيع قصف العالم نوويا أكثر من 400 مرة.. وسنحصل على اليورانيوم الإيراني المخصب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تمتلك قدرات نووية ضخمة تمكنها من "قصف العالم نووياً أكثر من 400 مرة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن واشنطن لا تسعى إلى استخدام هذه القدرات.

وقال ترامب، خلال كلمته التي ألقاها، بمؤتمر قمة السبع، أن الولايات المتحدة سترد "بقصف نووي" على أي دولة تقدم أسلحة نووية لإيران، مشدداً على رفض بلاده لأي تعاون نووي عسكري مع طهران.

ولفت الرئيس الأمريكي ترامب إلى أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأرض، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل بشأن آليات تحقيق ذلك.

تحسين أوضاعهم الاقتصادية

وأشار ترامب إلى أن الإيرانيين بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات والأموال لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، مؤكداً أهمية توفير فرص التنمية للشعب الإيراني.