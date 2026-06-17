ترامب: توصلنا إلى اتفاق جيد مع إيران.. وسنستأنف الضربات إذا تعثرت التفاهمات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده نجحت في منع إيران من تطوير سلاح نووي، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية حققت أهدافها وأسفرت عن القضاء على عدد من القيادات الإيرانية.

وأوضح «ترامب» أن مضيق هرمز سيُفتح بصورة فورية، معرباً عن ثقته في تعافي الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة نتيجة التطورات الأخيرة في المنطقة.

التطورات الأخيرة في المنطقة

وأضاف الرئيس الأمريكي أن واشنطن أبرمت اتفاقاً وصفه بـ"الجيد" مع إيران، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية أبلغت طهران بوضوح أنها ستلجأ إلى استئناف القصف مجدداً في حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي أو الإخلال بالتفاهمات القائمة بين الجانبين.