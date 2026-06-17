ترامب: قادة مجموعة السبع حريصون على مناقشة منع إيران من امتلاك سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم /الأربعاء/، إن قادة دول مجموعة السبع يركزون خلال مباحثاتهم على ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

وكتب ترامب - في منشور على منصة "تروث سوشال" من فرنسا، حيث يشارك في قمة مجموعة السبع - أن قادة المجموعة يرغبون في مناقشة "حقيقة أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، وأن مضيق هرمز سيفتح على الفور".

جاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من تأكيده أن مذكرة التفاهم المتفق عليها مع إيران، والمقرر توقيعها رسمياً يوم الجمعة، لا تمثل اتفاقاً نهائياً.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستلجأ إلى خيارات "أكثر صرامة" إذا لم تتعاون القيادة الإيرانية، قائلاً إنه في حال لم يتصرف قادة إيران "بشكل لائق"، فإن واشنطن "ستعود مباشرة إلى إلقاء القنابل فوق رؤوسهم".

كما جدد ترامب - في منشوره - الإشادة بأداء أسواق المال وتراجع أسعار النفط، معتبراً أن ذلك يعكس نتائج ما وصفه بـ"التسوية" مع إيران.