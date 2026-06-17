أحمد موسى يحذر: رسالة واحدة قد تسرق حساباتك البنكية.. لا تضغط على هذه الروابط

حذر الإعلامي أحمد موسى المواطنين من التعامل مع الرسائل النصية مجهولة المصدر التي يتم إرسالها إلى الهواتف المحمولة وتدّعي وجود مخالفات مرورية أو مستحقات مالية تتطلب السداد الفوري، مؤكدًا أن هذه الرسائل تُستخدم في عمليات احتيال إلكتروني تستهدف سرقة البيانات الشخصية والمعلومات البنكية.

مخالفات مرورية أو إجراءات قانونية

وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بعض الجهات والأشخاص يقومون بإرسال رسائل عشوائية للمواطنين تتضمن روابط إلكترونية وتزعم وجود مخالفات مرورية أو إجراءات قانونية حال عدم السداد، مشددًا على أن هذه الرسائل لا تستند إلى أي جهة رسمية.

وأكد أن الضغط على تلك الروابط قد يؤدي إلى اختراق الهاتف المحمول والوصول إلى البيانات الشخصية والحسابات البنكية، ما يعرض أصحابها لخسائر مالية ومخاطر تتعلق بأمن معلوماتهم.

التأكد من صحة المعلومات

وأضاف أن كثيرًا من المواطنين قد يقعون ضحية لهذه الرسائل نتيجة الخوف أو الرغبة في التأكد من صحة المعلومات الواردة بها، داعيًا الجميع إلى عدم فتح أي روابط مجهولة المصدر أو مشاركة بياناتهم الشخصية عبر مواقع غير موثوقة.

تحذيرات رسمية للمواطنين

وأشار موسى إلى أن وزارة الداخلية نفت صحة الرسائل المتداولة بشأن المخالفات المرورية، كما أصدرت تحذيرات رسمية للمواطنين من الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية أو التفاعل مع الروابط المرفقة بها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الجهات المختصة تتابع هذه الوقائع، وأن مرتكبي مثل هذه الجرائم الإلكترونية معرضون للمساءلة القانونية، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة للحفاظ على أمن بياناتهم وممتلكاتهم الرقمية.