أخبار التوك شو| أحمد موسى يحذر: رسالة واحدة قد تسرق حساباتك البنكية.. والحكومة تطلق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

انفراجة مُرتقبة لأزمة المعاشات.. البرلمان يكشف موعد إنهاء المشكلة وصرف التعويضات للمُتضررين

أكد النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن الاجتماع الذي عُقد لمناقشة أزمة تأخر صرف بعض مستحقات المعاشات كان مهمًا وصعبًا في الوقت ذاته، نظرًا لارتباطه بحقوق آلاف المواطنين من أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد مناقشات مكثفة وغضبًا واضحًا من عدد من النواب بسبب تداعيات الأزمة.

مجدي بدران يدافع عن الورقيات: الخضروات سلاح طبيعي لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض المزمنة

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أهمية تناول الخضروات والورقيات ضمن النظام الغذائي اليومي، مشيرًا إلى أن الألياف الغذائية تلعب دورًا أساسيًا في دعم جهاز المناعة والمساعدة في الوقاية من عدد من الأمراض المزمنة.

مصلحة الضرائب: حزمة تيسيرات وإعفاءات لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية

أكد الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، أن الدولة المصرية تواصل جهودها لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية؛ من خلال تقديم حوافز وتسهيلات تسهم في تعزيز نمو الأنشطة الاقتصادية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية والضريبية.

أحمد موسى يحذر: رسالة واحدة قد تسرق حساباتك البنكية.. لا تضغط على هذه الروابط

حذر الإعلامي أحمد موسى المواطنين من التعامل مع الرسائل النصية مجهولة المصدر التي يتم إرسالها إلى الهواتف المحمولة وتدّعي وجود مخالفات مرورية أو مستحقات مالية تتطلب السداد الفوري، مؤكدًا أن هذه الرسائل تُستخدم في عمليات احتيال إلكتروني تستهدف سرقة البيانات الشخصية والمعلومات البنكية.

محمد حجازي: الرئيس السيسي حمل ملفات المنطقة إلى قمة السبع.. وترامب يدعم حق مصر في حماية النيل

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المنطقة تمر بمرحلة بالغة الحساسية في ظل التحديات العسكرية والاقتصادية والسياسية المتصاعدة، ما يدفع القوى الدولية الكبرى إلى تكثيف جهودها للبحث عن حلول تسهم في تهدئة الأوضاع وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

حسين لبيب: الزمالك لا يبحث عن البيع والشراء فقط.. ومعتمد جمال من أبناء النادي الأوفياء | فيديو

أكد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة النادي تواصل العمل على عدة ملفات استراتيجية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والإنشائي للقلعة البيضاء، مشيرًا إلى وجود خطوات إيجابية لحل عدد من القضايا المهمة، وفي مقدمتها ملف أرض ميت عقبة، بالتوازي مع السعي للحفاظ على مكانة الزمالك كنادٍ ينافس دائمًا على البطولات.

الشباب والرياضة: فرع الزمالك الجديد بأكتوبر ينفذ خلال 5 سنوات.. واتفاق ملزم يضمن عدم وجود انتكاسات

قال الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، عملت على وضع إطار متكامل لحل أزمة نادي الزمالك بشكل نهائي، بما يضمن تنفيذ المشروع الاستثماري الجديد وفق رؤية واضحة وجداول زمنية محددة.

تمكين القطاع الخاص في صدارة الأولويات.. الحكومة تطلق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة

في خطوة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وترسيخ الشراكة بين الدولة والمستثمرين، أطلقت الحكومة النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تمثل خريطة طريق لتحديد أدوار الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص.

مجمع امتحاني.. التعليم تكشف عن إجراء جديد يتبع في امتحانات الثانوية هذا العام

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، آخر استعدادات الوزارة لماراثون امتحانات الثانوية العامة .

مدبولي: نعمل على تفعيل أقوى للإصلاحات التشريعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تمضي في اتجاه تعزيز وتفعيل الإصلاحات التشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة هو رفع كفاءة التطبيق وليس فقط سن القوانين، إلى جانب تصحيح الصورة الذهنية المرتبطة بدور القطاع الخاص وتعزيز ثقافة الشراكة معه باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.