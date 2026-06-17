المنيسي: وقف الأنسولين قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة | فيديو

حذّر الدكتور محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، من الانسياق وراء المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف الأنسولين، مؤكدًا أن أي تعديل أو توقف عن العلاج يجب أن يتم تحت إشراف طبي متخصص.

وقال محمد المنيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن الأنسولين هرمون أساسي لتنظيم الطاقة ووظائف الجسم، وأن التوقف عنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، أبرزها الارتفاع الحاد في سكر الدم والإصابة بالحماض الكيتوني السكري، وهي حالة قد تهدد الحياة.

الرجوع للأطباء قبل اتخاذ أي قرار علاجي

وتابع أن هناك أهمية التزام مرضى الأمراض المزمنة بالعلاجات الموصوفة وعدم إيقافها من تلقاء أنفسهم، داعيًا إلى الاعتماد على المصادر الطبية الموثوقة والرجوع للأطباء قبل اتخاذ أي قرار علاجي.