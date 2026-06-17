مجدي بدران يدافع عن الورقيات: الخضروات سلاح طبيعي لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض المزمنة

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أهمية تناول الخضروات والورقيات ضمن النظام الغذائي اليومي، مشيرًا إلى أن الألياف الغذائية تلعب دورًا أساسيًا في دعم جهاز المناعة والمساعدة في الوقاية من عدد من الأمراض المزمنة.

نقص كبير في تناول الألياف

وأوضح بدران، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد2"، أن النظام الغذائي الحديث يعاني من نقص كبير في تناول الألياف، وهو ما قد يرتبط بزيادة معدلات الإصابة بالسمنة والحساسية وبعض الأمراض المزمنة.

تناول الورقيات والخضروات

وردًا على ما يُثار حول تجنب تناول الورقيات والخضروات؛ أكد بدران أنها تمثل عنصرًا مهمًا في التغذية الصحية، مشددًا على ضرورة اختيارها بعناية والاهتمام بنظافتها قبل تناولها.

شراء الخضروات والفاكهة

وقال إنه يحرص شخصيًا على شراء الخضروات والفاكهة الطازجة في الصباح الباكر، موضحًا أهمية التعامل مع هذه النعم الغذائية باحترام والحفاظ على نظافتها منذ شرائها وحتى إعدادها للاستهلاك.

وأضاف بدران أنه يحرص على عدم وضع أكياس الخضروات على الأرض أو في أماكن غير نظيفة، مؤكدًا أن الاهتمام بطريقة التعامل مع الطعام؛ جزء أساسي من الحفاظ على الصحة العامة.

وأشار إلى أن الورقيات مثل الجرجير والبقدونس والكرفس والفجل والبصل تعد من الأغذية المفيدة التي يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي متوازن، واصفًا حملها إلى المنزل في الصباح وكأنها "باقة ورد" لما تحمله من قيمة غذائية وفوائد صحية.