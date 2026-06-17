قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تقرر تعليق امتحانات الدبلومات الفنية غداً بسبب اجازة رأس السنة الهجرية؟|رد رسمي
فتح مضيق هرمز.. ترامب: اتفاق إيران ينهي النزاع ويضمن منعها من امتلاك السلاح النووي
برلماني: وثيقة ملكية الدولة 2026-2030 تعزز الثقة في الاقتصاد المصري
«السياحة والآثار» توضح حقيقة إنشاء كافيتريا بجوار البحيرة المقدسة بالكرنك
الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية
في أسوان.. حملات تموينية متنوعة للمرور الميداني على منشآت تصنيع وتداول وبيع العصائر
فتح باب التقدُّم لمنحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدراسية للوافدين 2026-2027
ترامب: سنناقش صواريخ إيران والفصائل التابعة لها.. واستئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز فورا
ترامب: اتفاق إيران حظي بدعم قادة مجموعة السبع وأسهم في تعزيز تعافي الاقتصاد العالمي
رئيس الوزراء يواصل متابعة استعدادات بدء تنفيذ المرحلة الثانية من "حياة كريمة"
ترامب: نمتلك قدرة نووية هائلة ونسعى للحصول على اليورانيوم الإيراني المُخصّب
موعد عزاء الفنان الراحل محمد مرزبان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: نعمل على تفعيل أقوى للإصلاحات التشريعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

مدبولي
مدبولي
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تمضي في اتجاه تعزيز وتفعيل الإصلاحات التشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة هو رفع كفاءة التطبيق وليس فقط سن القوانين، إلى جانب تصحيح الصورة الذهنية المرتبطة بدور القطاع الخاص وتعزيز ثقافة الشراكة معه باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.

حزمة من الإصلاحات التشريعية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل خلال المرحلة الحالية على حزمة من الإصلاحات التشريعية والتعديلات التنظيمية التي تستهدف تفعيل القوانين الاقتصادية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مؤكدًا أن وجود تشريعات جيدة لا يكفي وحده دون آليات تنفيذ واضحة ومتابعة دقيقة.

أدوات عملية قابلة للتطبيق

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تركز على تحويل الإطار التشريعي إلى أدوات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد والأصول العامة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية أشمل للإصلاح الاقتصادي.

دور القطاع الخاص

وأضاف مدبولي أن هناك ضرورة لتصحيح بعض التصورات المجتمعية المرتبطة بدور القطاع الخاص، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا للدولة في عملية التنمية وليس طرفًا بديلًا أو ثانويًا، وأن تعزيز هذه الشراكة يعد أحد ركائز السياسات الاقتصادية للدولة.

الانطباعات السلبية تجاه القطاع الخاص

وأشار إلى أن بعض الخطابات أو الانطباعات السلبية تجاه القطاع الخاص لا تعكس الواقع الفعلي، لافتًا إلى أهمية تكاتف الجهود الحكومية والقطاع الخاص لتغيير هذه الصورة وتعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين.

زيادة معدلات النمو

وأكد رئيس الوزراء أن التوجه العالمي في إدارة الاقتصاد يقوم على توسيع دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل وزيادة معدلات النمو، موضحًا أن الدولة المصرية تتبنى هذا النهج من خلال سياسات واضحة تستهدف دعم الشراكة وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

الإجراءات الداعمة لبيئة الاستثمار

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الداعمة لبيئة الاستثمار، وتطوير التشريعات المنظمة للاقتصاد، بما يحقق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.

مدبولي مصطفى مدبولي الإصلاحات التشريعية القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تحميل أولياء الأمور تكاليف تجهيزات لجان الثانوية العامة؟|توضيح رسمي الآن

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

ترشيحاتنا

قافلة طبية

قافلة طبية متكاملة بقرى العون الغذائى بأسوان لإجراء الكشف والفحوصات الطبية وصرف العلاج مجاناً

شركة مياه قنا

خلال زيارة ميدانية.. مجمع إعلام قنا يتابع مراحل التنقية والترشيد بشركة مياه الشرب

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يترأس اللجنة العليا للبت في تقنين أراضي أملاك الدولة

بالصور

فى موسمه..تعرف على فوائد البطيخ للقلب

تعرف على فوائد البطيخ
تعرف على فوائد البطيخ
تعرف على فوائد البطيخ

حارس المرمى شريف إكرامي يحتفل بعيد زواجه

شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه
شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه
شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه

محافظ الشرقية يناقش موقف ملفات التصالح وتقنين أراضى أملاك الدولة والمتغيرات المكانية|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالأوف شولدر .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بالاوف شولدر ..كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالاوف شولدر ..كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالاوف شولدر ..كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد