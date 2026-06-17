قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تقرر تعليق امتحانات الدبلومات الفنية غداً بسبب اجازة رأس السنة الهجرية؟|رد رسمي
فتح مضيق هرمز.. ترامب: اتفاق إيران ينهي النزاع ويضمن منعها من امتلاك السلاح النووي
برلماني: وثيقة ملكية الدولة 2026-2030 تعزز الثقة في الاقتصاد المصري
«السياحة والآثار» توضح حقيقة إنشاء كافيتريا بجوار البحيرة المقدسة بالكرنك
الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية
في أسوان.. حملات تموينية متنوعة للمرور الميداني على منشآت تصنيع وتداول وبيع العصائر
فتح باب التقدُّم لمنحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدراسية للوافدين 2026-2027
ترامب: سنناقش صواريخ إيران والفصائل التابعة لها.. واستئناف تدفق النفط عبر مضيق هرمز فورا
ترامب: اتفاق إيران حظي بدعم قادة مجموعة السبع وأسهم في تعزيز تعافي الاقتصاد العالمي
رئيس الوزراء يواصل متابعة استعدادات بدء تنفيذ المرحلة الثانية من "حياة كريمة"
ترامب: نمتلك قدرة نووية هائلة ونسعى للحصول على اليورانيوم الإيراني المُخصّب
موعد عزاء الفنان الراحل محمد مرزبان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: الدولة لا تستهدف قيادة الاقتصاد.. والقطاع الخاص هو اللاعب الرئيسي للنمو

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على نهج واقعي في تقدير المؤشرات الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية المتسارعة.

وأضاف مدبولي، ردا علي تساؤلات  خلال فعاليات إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، إن الحكومة تضع مستهدفات طموحة للنمو الاقتصادي، لكنها تراعي في الوقت نفسه حجم التحديات والتطورات الدولية التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بحلول عام 2030.

المنافسة العادلة لا تتعلق فقط بالعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص

وأوضح رئيس الوزراء أن تحقيق الحياد التنافسي وتسوية الملعب بين جميع المتعاملين في السوق يمثل أحد أهم أهداف الدولة خلال المرحلة الحالية، مؤكداً أن المنافسة العادلة لا تتعلق فقط بالعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بل تشمل أيضاً تنظيم المنافسة بين مؤسسات القطاع الخاص نفسها.

وأوضح أن بعض الشركات العاملة في قطاعات مختلفة تشتكي من ممارسات غير منضبطة داخل الأسواق، وهو ما يستدعي تعاوناً أكبر بين الحكومة والغرف التجارية واتحادات المستثمرين ومجتمع الأعمال لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة على الجميع دون استثناء.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، وإنما تسعى إلى تطبيق قواعد موحدة تضمن تكافؤ الفرص أمام جميع المستثمرين، مؤكداً أن الحكومة تواصل العمل من خلال التشريعات والإجراءات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، لافتاً إلى أن غالبية الوظائف الجديدة التي يتم توفيرها في الاقتصاد تأتي من خلال استثمارات القطاع الخاص، وهو ما يعزز قناعة الدولة بأهمية توسيع دوره خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لا تستهدف الاستمرار في قيادة النشاط الاقتصادي بصورة مباشرة، وإنما تعمل على تمكين القطاع الخاص ليكون اللاعب الرئيسي في الاستثمار والإنتاج والتشغيل، باعتباره الأكثر قدرة على التوسع وخلق فرص العمل المستدامة.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح مدبولي أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار يتضمن مزايا مهمة، وتسعى الحكومة حالياً إلى تفعيلها بصورة أكبر من خلال حزمة من الإصلاحات والإجراءات التنفيذية.

ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة تغيير الصورة الذهنية السلبية لدى بعض الفئات تجاه القطاع الخاص، مؤكداً أن التجارب الدولية الناجحة أثبتت أن التنمية الاقتصادية المستدامة تعتمد على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن العديد من دول العالم، ومنها الصين، حققت طفرات اقتصادية كبرى بعد توسيع دور القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للمشاركة بقوة في النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن نجاح هذه التجارب يمثل دليلاً واضحاً على أهمية تمكين القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.

ودعا مدبولي وسائل الإعلام والمفكرين ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع الاقتصادي إلى المساهمة في نشر الوعي بأهمية الاستثمار ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية، ونقل النماذج الناجحة إلى الرأي العام، بما يساعد على بناء ثقافة اقتصادية أكثر دعماً للاستثمار والإنتاج.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في قيادة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الحكومة معدلات نمو المتغيرات العالمية والإقليمية المتسارعة وثيقة سياسة ملكية الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

صورة تعبيرية

بالاسم ورقم الجلوس … نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

بوابة التعليم الأساسي|رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس 2026

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تحميل أولياء الأمور تكاليف تجهيزات لجان الثانوية العامة؟|توضيح رسمي الآن

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

محافظ الدقهلية

بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل

ترشيحاتنا

الكاتب الصحفي عادل الألفي

في احتفالية احتضنتها «القاهرة».. «الألفي» يحصد «أفاسو الذهبية الدولية» لـ«قادة الإبداع في الإعلام السياحي»

التدخين

عايز تبطل سجاير .. إليك حيل الإقلاع عن التدخين

سرطان البروستاتا

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا

بالصور

فى موسمه..تعرف على فوائد البطيخ للقلب

تعرف على فوائد البطيخ
تعرف على فوائد البطيخ
تعرف على فوائد البطيخ

حارس المرمى شريف إكرامي يحتفل بعيد زواجه

شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه
شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه
شريف اكرامي يحتفل بعيد زواجه

محافظ الشرقية يناقش موقف ملفات التصالح وتقنين أراضى أملاك الدولة والمتغيرات المكانية|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالأوف شولدر .. كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

بالاوف شولدر ..كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالاوف شولدر ..كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالاوف شولدر ..كنزى عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

جنازة محمد مرزبان

تشييع جثمان الفنان محمد مرزبان بحضور عائلته وأصدقائه .. فيديو

جنازة محمد مرزبان

بالأبيض.. جنازة الفنان الراحل محمد مرزبان| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد