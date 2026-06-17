مدبولي: لدينا خبرات متراكمة لإعادة صياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق برنامج تنفيذي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر أصبح لديها خبرات متراكمة لإعادة صياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق برنامج تنفيذي واضح.

وقال مدبولي في كلمته في فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسئولين والخبراء والمختصين،: "ما تم تنفيذه في ملف وثيقة سياسة ملكية الدولة أمر جيد واكتسبنا خبرات مكنتنا من إعادة صياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وتابع مدبولي: "وثيقة سياسة ملكية الدولة هي وثيقة استراتيجية وبها برنامج تنفيذي واضح يتم وضع الشكل النهائي قبل 30 سبتمبر المقبل".

وأكمل مدبولي: "منفتحون على تلقي الملاحظات من القطاع الخاص على الإصدار الثاني من سياسة ملكية الدولة وأمامنا شهر لتلقي الملاحظات؛ كي تكون هناك فرصة لتطوير الإصدار الثاني من هذه الوثيقة".