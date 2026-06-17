مدبولي: نستهدف من وثيقة سياسة ملكية الدولة تمكين القطاع الخاص.. ونسعى لتجاوز نسب النمو 7 %

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في الفترة من 2023 وحتى 2025 كان هناك تحديات خارجية واجهت مصر والعالم .



وقال مدبولي في كلمته في فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسئولين والخبراء والمختصين، :" ما تم تنفيذه في ملف وثيقة سياسة ملكية الدولة أمر جيد واكتسبنا خبرات مكنتنا من إعادة صياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة ".

وتابع مدبولي:" وثيقة سياسة ملكية الدولة هي وثيقة استراتيجية وبها برنامج تنفيذي واضح يتم وضع الشكل النهائي قبل 30 سبتمبر المقبل ".



واكمل مدبولي :" منفتحون على تلقي الملاحظات من القطاع الخاص على الإصدار الثاني من سياسة ملكية الدولة وأمامنا شهر لتلقي الملاحظات كي يكون هناك فرصة لتطوير الإصدار الثاني من هذه الوثيقة ".



وأكمل مدبولي :" الهدف من وثيقة سياسة ملكية الدولة هو تمكين القطاع الخاص وزيادة دور القطاع الخاص في تحقيق أكبر قدر من النمو الاقتصادي للدولة ونامل أن تتجاوز نسب النمو الاقتصادي في مصر 7 % حتى 2030 ومقتنعون ان النمو لن يتحقق إلا بدور القطاع الخاص وتمكينه ".

