مدبولي: مصر من الدول القليلة بالمنطقة والعالم التي أعدت وثيقة سياسة ملكية الدول

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر من الدول القليلة على مستوى المنطقة والعالم التي أعدت وثيقة سياسة ملكية الدول.

وقال مدبولي في كلمته في فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسئولين والخبراء والمختصين، :"مصر أصبح لديها خبرات متراكمة لإعادة صياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق برنامج تنفيذي واضح".

وأضاف مدبولي:" ما تم تنفيذه في ملف وثيقة سياسة ملكية الدولة أمر جيد واكتسبنا خبرات مكنتنا من إعادة صياغة وثيقة سياسة ملكية الدولة ".

وتابع مدبولي:" وثيقة سياسة ملكية الدولة هي وثيقة استراتيجية وبها برنامج تنفيذي واضح يتم وضع الشكل النهائي قبل 30 سبتمبر المقبل ".

