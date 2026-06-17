مدبولي: "صندوق النقد لم يفرض على مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة"

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي لم يفرض على مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج مصر مع الصندوق برنامج وطني.

وتابع خلال كلمته فى مؤتمر إطلاق النسخة الثانية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، أن مجلس الوزراء وافق على تدشين "منصة الكيانات الاقتصادية" والمشروعات المرتبطة بها، بعد مناقشة العرض التقديمي المتعلق بالموقف التنفيذي ومستجدات المشروع، الذي تم الإعداد له بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية، وذلك ضمن مشروعات التحول الرقمي بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإصدار الثاني من "وثيقة سياسة ملكية الدولة" يأتي في مرحلة دقيقة تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص كفاعل رئيسي في قيادة الاقتصاد الوطني.

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن الدولة واجهت خلال الفترة من 2011 إلى 2015 تحديات جسيمة واضطرابات سياسية وأمنية، تمثلت في محاربة الإرهاب والتعامل مع حوادث يومية هددت استقرار البلاد.